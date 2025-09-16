45-Millionen-Deal: Bollywood will Sydney Sweeney als Star

Sydney Sweeney (28) könnte demnächst einen großen Karrieresprung machen – und zwar in Richtung Bollywood! Der Schauspielerin wurde Berichten zufolge die Hauptrolle in einem der teuersten indischen Filme aller Zeiten angeboten. Mit einer Gage von 35 Millionen Pfund und zusätzlichen 10 Millionen Pfund aus Sponsoring-Deals könnte sie insgesamt 45 Millionen Pfund (entspricht etwa 52 Millionen Euro) einnehmen, falls sie das Angebot annimmt. Gedreht werden soll die internationale Liebesgeschichte ab 2026 an glamourösen Orten wie New York, Paris, London und Dubai. "Sydney war zunächst schockiert über das Angebot, 45 Millionen Pfund sind eine unglaubliche Summe", verriet eine Insiderquelle gegenüber The Sun. Allerdings sei die Entscheidung noch nicht gefallen.

Das Bollywood-Angebot kommt für die Euphoria-Darstellerin zu einem interessanten Zeitpunkt. Bei den kürzlich stattgefundenen Emmy Awards zeigte sich Sydney zurückhaltend. Überraschend abseits der glanzvollen Afterpartys und ohne viel Kontakt mit anderen Stars sorgte ihr Auftritt für Spekulationen. Insbesondere politische Kontroversen scheinen ihre Karriere zuletzt belastet zu haben. So sorgte unter anderem ihre Werbekampagne für eine Modemarke, die als rechtsgerichtet kritisiert wurde, für eine Welle an Negativschlagzeilen.

Die Karriere der Schauspielerin verlief zuletzt ebenfalls holprig. Projekte wie der Survival-Thriller "Eden" oder das Drama "Americana" floppten an den Kinokassen. Mit der Bollywood-Rolle könnte sich Sydney jedoch wieder ins Rampenlicht rücken – und womöglich endgültig die kulturellen und geografischen Grenzen Hollywoods verlassen. Ihre Karriere startete sie einst in kleineren TV-Rollen, bevor sie mit "Euphoria" und anderen Produktionen durchstartete. Ob sie bald als erster großer Hollywood-Star den Sprung nach Bollywood wagt, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung könnte ihre Laufbahn in eine völlig neue Richtung lenken.

Getty Images Sydney Sweeney, Juni 2025

Getty Images Sydney Sweeney, August 2025

Getty Images Sydney Sweeney im Juni 2025