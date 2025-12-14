Sydney Sweeney hätte fast mit der Schauspielerei aufgehört

Sydney Sweeney (28) hat offenbart, dass sie während ihrer Dreharbeiten für das Box-Biopic "Christy" ernsthaft in Erwägung gezogen hat, ihre Schauspielkarriere aufzugeben. Die Schauspielerin, bekannt durch ihre Rolle in der Serie Euphoria, gestand, dass die intensive Vorbereitung auf ihre Rolle der Box-Legende Christy Martin sie dazu brachte, sich neu zu orientieren. "Ich habe 16 Kilogramm zugenommen und zweimal täglich trainiert. Ich habe es geliebt", erzählte sie Ethan Hawke (55) im Rahmen von Variety und CNNs "Actors on Actors". Während der kräftezehrenden Dreharbeiten habe sie den Boxsport für sich neu entdeckt und darüber nachgedacht, Hollywood hinter sich zu lassen, um eine Karriere im Ring zu starten.

Für den Film nahm Sydney nicht nur körperliche Veränderungen in Kauf, sondern auch Verletzungen. Eine Gehirnerschütterung und eine blutige Nase gehörten zu den Herausforderungen, die sie während der realitätsnahen Dreharbeiten erlebte. Besonders beeindruckend war für sie, dass alle Kampfszenen präzise auf die echten Kämpfe von Christy abgestimmt wurden. Als das Drama, das nicht nur Christys sportliche Erfolge, sondern auch ihre Geschichte von häuslicher Gewalt thematisiert, später bei den Golden Globes 2026 leer ausging und an den Kinokassen schwächelte, stellte Sydney sich auf Instagram demonstrativ hinter die echte Christy. In einem längeren Post schrieb sie unter anderem: "Diese Geschichte handelt nicht nur vom Boxen. Es geht um Identität, Überleben und die unvorstellbare Stärke, sich sein Leben zurückzuholen."

Die Schauspielerin sprach bei "Actors on Actors" auch über ihre Rückkehr ans Set von "Euphoria" und enthüllte, dass die dritte Staffel mit Zendaya (29) abgedreht ist. "Euphoria war der Anfang von allem für mich", sagte sie und beschrieb Cassie als Figur, die sie zu radikalen, unzensierten Momenten ermutigt habe. Showrunner Sam Levinson forderte dabei öfter einen "Cassie-crazy"-Take. Solche freien, ungeschönten Momente seien es, die ihr bis heute wichtig sind – am Set, im Training und darüber hinaus.

Getty Images Sydney Sweeney bei den 16th Governors Awards 2025

Imago Sydney Sweeney im Film "Christy"

IMAGO / ZUMA Press Wire Christy Martin und Sydney Sweeney, Oktober 2025