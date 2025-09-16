Das bedeutet "Love Island VIP"-Moderatorin für Sylvie Meis

Sylvie Meis (47) ist zurück bei Love Island VIP! Bereits zum zweiten Mal übernimmt die beliebte Moderatorin die Leitung der Promi-Version der Show. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sie sich begeistert über ihre erneute Rolle und erklärte, wie sehr ihr das Format am Herzen liegt. "'Love Island VIP' hat schon einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist einfach eine unglaubliche Ehre, wenn du eine Sendung wie 'Love Island VIP' moderieren darfst", schwärmte sie über ihre Arbeit.

Die Show, die Realitystars in den Mittelpunkt stellt, hat es Sylvie besonders angetan. Für sie hebt sich die VIP-Ausgabe durch ihren Glamourfaktor und die prominente Besetzung ab. Sie beschreibt das Format als "Premium-Level" und genießt es, mit den teilnehmenden Stars zusammenzuarbeiten. Dass die TV-erfahrenen Kandidaten genau wissen, worauf es in der Show ankommt, mache die Arbeit für die Holländerin umso spannender. "Da freut man sich als Moderatorin natürlich umso mehr", verriet sie.

Besonders angetan zeigte sich Sylvie dieses Jahr von einer Teilnehmerin, die erstmals offen bisexuell ist. "Ich finde den Cast großartig. Er wurde gut abgestimmt, mit bestimmten Verbindungen, sodass das natürlich eine gewisse Spannung gibt", schwärmte die 47-Jährige im Interview. Für sie ist es ein wichtiger Schritt, dass die Liebessuche auf der Insel jetzt noch vielfältiger dargestellt wird. Damit werde die Show nicht nur spannender, sondern spiegele auch das moderne Datingleben wider.

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann