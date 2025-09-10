Endlich so weit: Jimi Blue Ochsenknecht stößt bei AYTO dazu

Seit dem Start der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love beschäftigt die Zuschauer eine Frage insbesondere: Wann kommt endlich Jimi Blue Ochsenknecht (33)? Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) wurde von Moderatorin Sophia Thomalla (35) höchstpersönlich als Kandidat der Datingshow angekündigt. Doch bislang zog nur Realitystar Leandro Fünfsinn als Nachrücker in die Villa ein – von dem "Die Wilden Kerle"-Star keine Spur. Das ändert sich nun endlich in der zehnten Folge...

Nach der misslungenen Matchbox-Entscheidung von Leandro und Sandra Janina (26) ist die Stimmung am Tiefpunkt. Plötzlich taucht Sophia ein zweites Mal an diesem Abend auf und macht eine Ankündigung. "Ihr müsst jetzt alle enger zusammenrücken. Es gibt da eine Person, die möchte euch unbedingt kennenlernen", erklärt sie mit einem vielsagenden Lächeln und fügt hinzu: "Kleiner Tipp: So hohen Besuch hatten wir bei AYTO VIP noch nie." Als Jimis Bild auf dem Fernseher gezeigt wird, sitzen die meisten mit offenen Mündern da. Der Schauspieler wartet währenddessen bereits in der Matchbox auf die richtige Dame und freut sich: "Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber richtig positiv. Ich habe richtig Bock drauf."

Für Jimi ist es die erste Teilnahme an einer Datingshow. In diesem Jahr war er zudem bereits bei Villa der Versuchung zu sehen – seinem ersten Reality-TV-Format, abseits der Familien-Doku Diese Ochsenknechts. Hat der 33-Jährige jetzt so richtig Blut geleckt? Angeblich soll bereits das nächste Format anstehen. Laut Bild-Gerüchten ist Jimi ab dem 6. Oktober bei Promi Big Brother dabei, bestätigt wurde diese Info allerdings noch nicht.

Anzeige Anzeige

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, März 2025