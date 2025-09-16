"Kaputt gemacht": Serkan schießt gegen "The Power"-Nadja

Bei der Reality-Show "The Power" kracht es gewaltig! Serkan Yavuz (32) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Mitkandidatin Nadja Großmann. Hintergrund: Gleich nach Nadjas Einzug in das Format kam es zwischen den beiden zu einem hitzigen Streit. Der Social-Media-Star wirft ihr vor, ihn bewusst mit Aussagen über seine Ex-Partnerin Samira (31) aufgewühlt zu haben. "Mit Nadjas Einzug ist bei mir alles gekippt", schildert er in seinem Podcast "UnReal". Sie habe ihm gesagt: "Deine Ex packt gerade richtig aus. Da kommt ein Artikel nacheinander." Ohne Kontakt zur Außenwelt habe Serkan nicht einordnen können, was Samira über ihn veröffentliche. "Das hat meinen Kopf kaputt gemacht", klagt er.

Laut Serkan habe Nadjas Kommentar, dass Samira gerade "richtig auspacke", tiefe Spuren bei ihm hinterlassen. Die Bemerkung soll ihn während der Dreharbeiten verunsichert und emotional aus der Bahn geworfen haben. Besonders ärgert sich der Reality-Star darüber, dass Nadja dies angeblich nur gesagt habe, um selbst ins Rampenlicht zu rücken. "Du hast einen Menschen damit kaputt gemacht, nur weil du einen kurzen Moment Sendezeit wolltest", wettert er in seinem Podcast weiter. Der Reality-TV-Star wirkte in seinen Ausführungen tief getroffen und zeigte sich enttäuscht von der Branche: "Ich will da nicht mehr stattfinden, weil das so eine eklige Branche ist."

Serkan ist seit Jahren fester Bestandteil diverser Reality-Formate und hat sich dort eine große Fangemeinde aufgebaut. Seine deutlichen Worte in "UnReal" werfen nun einen Schatten auf das ohnehin hitzige Miteinander bei "The Power". Nadja hingegen, die sich erst vor Kurzem für diese Branche entschied, ist durch das öffentliche Scharmützel direkt im Mittelpunkt des Geschehens gelandet. Ob und wie sie auf die Anschuldigungen reagieren wird, bleibt vorerst unklar. Die Zuschauer sind gespannt, wie sich die Situation zwischen den beiden weiterentwickelt – und ob es noch zu einer Aussprache kommen wird.

Anzeige Anzeige

Joyn, Joyn Collage: Serkan Yavuz, Nadja Großmann

Anzeige Anzeige

Instagram / nadja__1406 Nadja G., TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024