Quasimodo? "The Power"-Nadja beleidigt Cosimo Citiolos Optik

Nach dem Exit von Kader Loth (52) und Leon Machère (33) ziehen bei "The Power" zwei Nachrücker in die Villa ein – Lorik Bunjaku (29) und Nadja Großmann. Während Lorik von den anderen Kandidaten als cleverer Konkurrent wahrgenommen wird, fällt Nadja eher durch Desinteresse und ihre vermeintliche Überheblichkeit auf. So legt sich die Love Fool-Bekanntheit sofort mit Serkan Yavuz (32) an und darf sich von ihm eine gesalzene Standpauke anhören. Kurz darauf erlaubt sie sich den nächsten Fauxpas. Als alle für eine Verkündung zusammensitzen, blickt sie ihren Co-Star Cosimo Citiolo (44) länger an – Nadja denkt kurz nach, dann lacht sie: "Der Glöckner von Notre Dame, an den erinnert Cosimo mich."

Die unbedachte Bemerkung von Nadja kommt bei ihren Mitstreitern gar nicht gut an. Aaron Koenigs (30) ergreift sofort Partei für Cosimo: "Stopp mal, das war jetzt wirklich beleidigend." Cosimo bleibt zunächst locker. Im Einzelinterview gibt er zu: "Das ist so ein sche*ß Vergleich. Ich habe mir gedacht: 'Komm, das ist ein junges Mädchen, sche*ß auf die.'" Dennoch scheint ihn die Beleidigung noch länger zu beschäftigen.

Er zieht sich zurück, dann hakt er bei den anderen noch mal nach: "Ist Quasimodo eine Beleidigung eigentlich?" Auch Lucas Schwarze, Vanessa Nwattu und Matthias Mangiapane (41) bestärken ihn darin, dass Nadja ihn hart beleidigt hat. Cosimo wirkt ernsthaft getroffen von Nadjas Kommentar – daher trifft Matthias eine Entscheidung. Er ist nämlich insgeheim der Powerplayer und nimmt sich vor, Nadja als Zielperson zu nominieren. Die Zielperson muss den Powerplayer entlarven, sonst muss sie die Show verlassen. Für Matthias also die perfekte Möglichkeit, Nadja schnell loszuwerden.

Nadja hat das Abenteuer bei "The Power" wohl auf dem falschen Fuß gestartet. Schon bei ihrem Einzug kam sie bei ihren Co-Stars nicht besonders gut an. Serkan verweigerte ihr sogar einen Händedruck zur Begrüßung. "Nee, ich kann Schmutz leider nicht die Hand geben. Sonst werden meine Hände dreckig", erklärte er mit einem seligen Lächeln. Der Hintergrund: Nadja äußerte sich vor den Dreharbeiten wiederholt zu Serkans Seitensprungdrama mit seiner Ex-Frau Samira Yavuz (31).

Joyn, Joyn Collage: Nadja Großmann, Cosimo Citiolo

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz