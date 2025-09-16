Nessi hat bei "Princess Charming" erst zweite Ina gesucht

Vanessa Borck (28), besser bekannt als Nessi, sorgt als neue Princess Charming für Aufsehen. In der beliebten Reality-Dating-Show hat sich die Social-Media-Persönlichkeit auf die Suche nach der Frau ihres Lebens gemacht. Doch in einem YouTube-Interview mit La Polcevita gab Nessi zu, dass ihre Reise zunächst von einem ganz bestimmten Gefühl geprägt war: "Ich habe am Anfang eine zweite Ina gesucht." Ihre Ex-Frau Ina war jahrelang ihre große Liebe, und ein markantes Datum in ihrer gemeinsamen Geschichte, der 20. März, brachte zusätzliche Emotionen mit sich. Denn genau an diesem Tag, neun Jahre nach ihrer ersten Begegnung mit Ina, zog Nessi in die Villa von "Princess Charming" ein.

Nessi, die mit Ina acht Jahre lang zusammen war, ihre Ex sogar geheiratet und mit ihr ein Kind bekommen hat, sprach im Interview offen über die Herausforderungen, die sie auf ihrer Liebesreise durchlebte. Sie gestand, dass sie anfangs unbewusst eine neue Partnerin suchte, die ihre Ex-Frau in vielen Aspekten widerspiegelte. "Ich wollte direkt ein 24/7-Menschen haben, ich wollte direkt zusammenziehen, wie bei Ina. Weil ich das so schön fand", erklärte die Reality-Darstellerin gegenüber Host Paula. Doch die Zeit im Princess-Charming-Abenteuer habe sie dazu gebracht, ihr Denkmuster zu hinterfragen und sich auf neue Möglichkeiten einzulassen.

Nessi, die ihre Fans mit ihrem natürlichen Charme begeistert, hatte zuvor bereits mit ihrer Offenheit überrascht. In der ersten Folge der Show erzählte sie, dass ihre Beziehung mit Ina nicht nur ihre erste Liebe, sondern auch ihre bisher einzige intime Erfahrung war. Trotz dieses Hintergrunds zeigt sie in der Sendung, dass sie bereit ist, neue Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Mit ihrer authentischen Art zieht sie nicht nur die Teilnehmerinnen, sondern auch das Publikum in ihren Bann. Wie sich ihre Reise entwickelt, bleibt spannend – ganz besonders, da sie bereits gelernt hat, loszulassen und nach vorne zu schauen.

YouTube / La Polcevita Youtuberin La Polcevita stellt Nessi Fragen zu "Princess Charming"

Princess Charming, RTL+ Fiona und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen