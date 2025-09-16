Pietro Lombardi kämpft für die Nähe zu seinen Söhnen

Pietro Lombardi (33), bekannt als Sänger und ehemaliger DSDS-Gewinner, betonte kürzlich, wie wichtig ihm die Rolle als Vater in allen Lebensphasen seiner Kinder ist. Der Musiker hat drei Söhne: Alessio aus seiner früheren Beziehung mit Sarah Engels (32) und die Brüder Amelio Elija und Leano aus seiner späteren Partnerschaft mit Influencerin Laura Maria Rypa (29). Trotz der Trennung von beiden Kindsmüttern will Pietro in keiner Weise ein bloßer "Besuchspapa" sein. "Ich will meine Jungs mehrmals die Woche sehen", erklärte er auf Instagram und betonte, wie entscheidend ihm die Nähe und die Liebe zu seinen Kindern seien.

Dabei stellt Pietro nicht nur die Beziehung zu jedem einzelnen Sohn in den Fokus, sondern auch deren Bindung zueinander. Damit Alessio, Amelio und Leano ein enges Verhältnis entwickeln, ist es Pietro besonders wichtig, dass sich die Geschwister regelmäßig sehen können. "So haben alle drei Geschwister Zeit zusammen, können ihre Bindung aufbauen und wissen, dass sie zusammengehören. Das ist für mich das Wichtigste", erklärt er weiter. Seine Rolle sieht er nicht als perfekter Vater, sondern als emotional präsente Bezugsperson: "Sie wollen einfach einen Papa, der sie mit Liebe erfüllt. Und genau das will und werde ich ihnen immer geben."

Dass Pietro und Laura erst kürzlich getrennte Wege gegangen sind und die Influencerin mit den beiden kleinen Söhnen in ihr neues Traumhaus gezogen ist, scheint die gemeinsame Erziehung nicht zu beeinträchtigen. Laura verkündete, dass sie und Pietro trotz allem zum Wohle der Kinder eine stabile Lösung gefunden haben. Für Pietro, der seinem Publikum oft einen Einblick in sein Leben gibt, sind nicht nur berufliche Erfolge, sondern vor allem seine Familie Anker und Herzstück zugleich. Die Verbindung zu seinen Söhnen steht für ihn über allem anderen, und hierfür zieht er voller Leidenschaft alle Register.

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Amelio

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023