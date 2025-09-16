Serkan Yavuz hätte "The Power"-Teilnahme absagen müssen

In seinem Podcast "UnReal" sprach Serkan Yavuz (32) offen darüber, wie sehr er seine Teilnahme an der Realityshow "The Power" bereut. Der Reality-TV-Star erklärte, er sei zu Beginn der Dreharbeiten emotional völlig zerrüttet gewesen. Nur vier Wochen zuvor hatte sich seine Ehefrau Samira von ihm getrennt und angekündigt, während seiner Teilnahme am Format aus dem gemeinsamen Zuhause auszuziehen. "Ich hätte niemals dieses Projekt annehmen dürfen, beziehungsweise kurz vor Abflug die Reißleine ziehen müssen", gestand Serkan eindringlich.

Die Dreharbeiten seien für ihn in diesem Zustand extrem belastend gewesen. Er schildert, wie er unter starken Unsicherheiten und emotionalen Problemen litt. Um das zu überspielen, griff er regelmäßig zum Alkohol. "Ich habe jeden Tag da drin getrunken", berichtete er. Gleichzeitig sei er ein Meister darin gewesen, nach außen ein anderes Ich zu zeigen und zu verbergen, wie es innerlich um ihn stand. Doch diese Fassade hielt nicht lange – die seelische Unruhe hinterließ deutliche Spuren. "Innerlich war ich einfach kaputt", so Serkan weiter.

Der Realitystar, der nicht nur durch seine TV-Auftritte, sondern auch als Familienmensch bekannt ist, gewährt damit einen seltenen Blick auf seine verletzliche Seite. Die Trennung von Samira und der Versuch, sie während der Dreharbeiten zu verdrängen, führten ihm deutlich die Grenzen seines Durchhaltevermögens vor Augen. Für Serkan, der sich sonst gern als starke und selbstbewusste Persönlichkeit präsentiert, war dies eine außergewöhnliche und schmerzhafte Erfahrung. Seine offenen Worte im Podcast berühren viele und machen deutlich, dass hinter der Reality-TV-Fassade oft eine komplexe und sensible Gefühlswelt steckt.

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025