Serkan Yavuz sendet Samira Liebeserklärungen im Netz

Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) hat auf Instagram seine Gefühle offenbart und dabei rührende Worte an seine Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31) gerichtet. In seiner Story teilte er emotionale Reels, die sich rund um die Themen Liebe und Herzschmerz drehen. Gleichzeitig wandte sich Serkan mit einem emotionalen Geständnis direkt an Samira und entschuldigte sich dafür, sich in der Vergangenheit verschlossen gegeben zu haben: "Es zeigt eher von Stärke, wenn man das ansprechen würde. Männer dürfen auch Emotionen zeigen. Dann sind sie stark." Der Realitystar ließ keinen Zweifel daran, wie sehr er sich bemühen möchte, ein besserer Mensch für seine Ex zu sein.

In seinem Beitrag erklärte Serkan, dass er Ängste und Unsicherheiten gehabt habe, die sein Verhalten beeinflussten. "Ich hatte Angst, diesen Menschen zu verlieren, den ich eigentlich schon gefunden hatte", schrieb er. Samira gegenüber sei er nicht immer so gewesen, wie sie es verdient hätte. Doch jetzt wolle er alles dafür tun, ihr zu zeigen, dass er sich ändern kann. "Ich konnte dir nicht gerecht sein, weil ich dachte, ich bin nicht genug, aber ich weiß, ich kann, Samira", fügte er hinzu. Zum Abschluss ließ er die Mutter seiner Kinder mit den Worten "Es tut mir leid, du wunderschöne Maus" wissen, wie viel sie ihm bedeutet.

Wie tief die Gefühle für seine Ex trotz der Trennung noch sind, bewies Serkan zuletzt mit einer besonderen Geste. Vor wenigen Wochen zeigte der Realitystar auf Instagram stolz ein neues Tattoo auf seinem Nacken. Die chinesischen Schriftzeichen stehen für "Sa Mi Ra" und sind seiner Ex-Partnerin gewidmet. Bereits zuvor hatte er ein großes Rückentattoo präsentiert, das eine Kriegerin mit Samuraischwert zeigt – und diese sieht seiner ehemaligen Partnerin zum Verwechseln ähnlich. Serkan bestätigte: "Es soll sie darstellen. Sie ist es nicht direkt, aber ich habe mir eine Darstellung ausgesucht, die ihr sehr ähnlich sieht, und die Haare angepasst, sodass es noch ähnlicher wirkt."

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz' Nackentattoo