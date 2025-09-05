Für die Kinder? Darum fand Samira Yavuz die Trennung wichtig

Anfang des Jahres gaben Samira (31) und Serkan Yavuz (32) ihr Liebes-Aus bekannt. Die beiden Realitystars lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und haben zwei gemeinsame Töchter, Valea (1) und Nova. In ihrem Podcast "Main Character Mode" verrät Samira ihre geheime Motivation hinter der Trennung. "Ich persönlich finde es besser, wenn man sich trennt, als wenn man auf Krampf eine Beziehung aufrechterhält – vermeintlich für das Kind, aber irgendwie ist es total ungesund", erklärt sie. Den Grund dafür sieht sie im Wohl der Kids: "Kinder orientieren sich ja an ihren Eltern, was die eigene Beziehung später mal sein wird. Jedes Kind empfindet die Beziehung, die die Eltern miteinander pflegen, erst mal als den Standard."

Samira war sich ihrer Wertevorstellungen also schnell bewusst – diesen Plan jedoch wirklich durchzuziehen, sei nicht leicht gewesen. Das liegt auch an Erfahrungen, die Samira in ihrer Kindheit gesammelt hat. Die Bachelor-Bekanntheit wuchs nämlich ohne Vaterfigur mit ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Samira schildert: "Für mich war immer klar: Wenn wir Kinder kriegen, dann bleiben wir zusammen. Ich hätte es gerne, dass meine Kinder eine intakte Familie haben – weil ich das nicht hatte."

Kurz nach dem Liebes-Aus reiste Serkan auf die griechische Insel Kreta, um bei der Show "The Power" mitzuwirken. Dort sprach er offen über seine Fehler und gab vor den Kameras zu, dass er seine Frau betrogen und belogen hat. "Ich rede es nicht schön, es gibt auch nichts zu entschuldigen. Dass man betrügt, das macht man einfach nicht", betonte er in der Show. Mittlerweile ist seit der Trennung rund ein halbes Jahr vergangen – im Mittelpunkt steht für beide Elternteile nun das Wohl ihrer Töchter. Samira setzt alles daran, ihnen trotz der Veränderungen Stabilität zu bieten. Ihre Erfahrungen als Kind haben sie gelehrt, wie wichtig es ist, eine gesunde familiäre Beziehung zu pflegen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024