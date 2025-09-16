Spoiler: Deshalb verlässt sie das Sommerhaus nach Folge zwei

In der zehnten Staffel von Das Sommerhaus der Stars lässt die Eskalation nicht lange auf sich warten. Bereits in Folge Nummer zwei packen die ersten Kandidaten freiwillig ihre Koffer: Hanka Rackwitz (56) und ihr Partner Pierre Paminski haben nach nur drei Tagen das Ferienhaus nahe Bocholt verlassen. Die dramatischen Szenen sind ab heute im Stream und am Mittwoch um 20:30 Uhr im TV zu sehen. Der Grund für Hankas vorzeitigen Auszug: ein Vorwurf der sexuellen Belästigung, ausgelöst durch eine Berührung des Beines ihres Mitbewohners Tommy Pedroni (30), der sie zuvor als "crazy" bezeichnet hatte. Dieser Vorwurf hatte Hanka, die jahrelang unter einer Zwangsstörung litt, zutiefst getroffen. "Ich lasse mir keine sexuelle Belästigung vorwerfen", betonte sie lautstark.

Die Aufzeichnung des Formats erfolgte bereits im Mai – im Gespräch mit Bild erklärt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, warum sie so heftig reagierte. "Trash-TV ist nicht der richtige Ort für so ein Thema wie Zwangsstörungen. Das musste ich auf die harte Tour erfahren", sagt Hanka. Ihr emotionaler Ausbruch habe seinen Ursprung in ihrer Krankheitsgeschichte, die sie 30 Jahre ihres Lebens begleitete, erklärte sie weiter: "Wenn du 30 Jahre Zwang hast, ist dir alles egal. Du lebst nicht, du überlebst nur." Hanka betont, dass sie eigentlich eine sehr entspannte Person sei. Die ständigen Provokationen ihrer Mitbewohner seien aber zu viel geworden. "Wenn ich wütend bin, kommt der Dämon raus", erklärt sie, fügt aber hinzu, dass sie ihre Teilnahme trotzdem nicht bereut: "Im Gegenteil. Ich lerne daraus. Dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, sehe ich als Leistung. Ein Mensch wie ich, der so lange niemandem keine Nähe zulassen konnte, lebt mit so vielen Fremden auf engstem Raum. Das ist doch eine Leistung."

Für ihre Beziehung zu Pierre habe sich die Erfahrung positiv ausgewirkt. Hanka beschreibt die Zeit im Sommerhaus sogar als eine Art Paartherapie. "Wir stehen uns jetzt näher als je zuvor", verrät sie. Dennoch bleibt unklar, ob und in welchem Umfang ihre Gage durch den freiwilligen Auszug gekürzt wird – Hankas Kommentar dazu war: "Wie viel ich jetzt bekomme, ist für mich auch noch ein großes Fragezeichen." Mit ihrem frühzeitigen Abschied sorgt das Paar für einen neuen Rekord in der Geschichte der Show: kein anderes Paar hat in zehn Jahren "Sommerhaus" schneller freiwillig die Segel gestrichen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Hanka Rackwitz und Partner Pierre im Sommerhaus 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Jörg Halisch Hanka Rackwitz, Realitystar