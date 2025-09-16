"The Ultimate Hype": Thorsten Legat kämpft gegen Evil Jared

Thorsten Legat (56) und Evil Jared Hasselhoff (54) treffen bei der kommenden Ausgabe von "The Ultimate Hype" aufeinander. Das Kampfsport-Event findet am 4. Oktober in Oberhausen statt und verspricht mit einem spannenden Duell in den Disziplinen Armwrestling und SlapFight ein echtes Highlight zu werden. Beide Teilnehmer sind keine Unbekannten: Thorsten, ehemaliger Fußballprofi und Reality-TV-Star, stellt sich dem bekannten Musiker – Evil Jared, Bassist der Bloodhound Gang.

Die Kommentarsektionen auf den sozialen Plattformen glühen förmlich vor Vorfreude. "Das wird einfach komplett gestört", meint Realitystar Chris Broy (36) begeistert, während Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) lakonisch "Damn!" beisteuert. Auch TV-Sternchen Walentina Doronina (25) zeigt sich mit Herzaugen-Emojis angetan. Die Reaktionen zeigen, wie sehr Fans sich auf dieses schräge Aufeinandertreffen freuen.

Für Thorsten scheint dieser Kampf nur eine weitere Herausforderung in seinem abenteuerlichen Lebensweg zu sein. Der frühere Fußballprofi betonte in Interviews oft, wie wichtig ihm Intensität und Präzision im Training sind. In Kombination mit seinem beeindruckenden Sportsgeist wird das Publikum wohl mit einer fulminanten Performance rechnen können.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / BOBO, Getty Images Collage: Thorsten Legat und Evil Jared Hasselhoff

Anzeige Anzeige

Getty Images Evil Jared Hasselhoff, Musiker

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Thorsten Legat, Realitystar

Anzeige