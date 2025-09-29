Thorsten Legat wurde bei Ultimate-Hype-Training ohnmächtig

Thorsten Legat (56) bereitet sich derzeit mit eisernem Willen auf das Spektakel "The Ultimate Hype" vor, das am 4. Oktober stattfindet. Gemeinsam mit seinem Kontrahenten und Freund Evil Jared Hasselhoff (54) wird der ehemalige Fußballprofi nicht nur in einem gewöhnlichen Kampf antreten, sondern gleich in zwei Disziplinen aufeinandertreffen: Armwrestling und Slapfight. Besonders das Slapfighting fordert den ehemaligen Fußballer bis an seine Grenzen – und darüber hinaus. So berichtet er von einem Trainingsvorfall, bei dem er nach einem Schlag gegen einen 152-Kilogramm-Gegner vier Minuten bewusstlos liegen blieb. "Ich wusste nicht, wo die Welt war", offenbart er gegenüber RTL.

Das Training für den besonderen Abend beschreibt Thorsten als extrem hart. Vier Monate lang hat er nicht nur Techniken für das Slapfighting perfektioniert, sondern ist auch weit über normale Trainingsmethoden hinausgegangen. Um sich auf die Härte des Kampfes vorzubereiten, schlug er gegen Wände – darunter Stahl- und Betonwände – und absolvierte unzählige Stunden im Fitnessstudio. "Für mich die Hölle", beschreibt der einstige Dschungelcamper seine Vorbereitung und fügt hinzu: "Worauf es ankommt, ist eigentlich das Handgelenk und der Unterarm." Doch auch die Zielregion des Schlags und das Verhalten beim Angriff seien entscheidend.

Trotz des strapaziösen Trainings scheint Thorsten hoch motiviert zu sein und blickt entschlossen auf den kommenden Wettkampf. Mit dem US-amerikanischen Musiker Evil Jared verbindet ihn eine enge Freundschaft, doch im Ring wird von dieser keine Spur zu sehen sein. "Ich lege dich schlafen!", kündigt der Sportler seinem Kontrahenten voller Selbstbewusstsein an. Abseits der Kämpfe ist Thorsten vor allem durch seinen starken Willen und seine Entschlossenheit bekannt, zwei Eigenschaften, die ihm nicht nur im Sport, sondern auch in seinen bisherigen Reality-TV-Auftritten einen besonderen Platz beim Publikum verschafft haben.

IMAGO / BOBO Thorsten Legat, ehemaliger Fußballspieler

IMAGO / Future Image Evil Jared Hasselhoff, Musiker

IMAGO / Future Image Thorsten Legat, April 2024