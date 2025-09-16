Twenty4tim widmet seiner Mama rührende Worte zum Geburtstag

Twenty4tim (25) hat seiner Mutter mit emotionalen Worten auf Instagram zum Geburtstag eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht. Der Social-Media-Star veröffentlichte eine Reihe von Bildern, darunter ein Foto von seiner eigenen glamourösen Geburtstagsparty, die kürzlich stattfand, sowie ein bewegendes Throwback-Bild, das ihn als Baby im Arm seiner Mutter zeigt. In seinem Beitrag erinnert sich Tim an eine Geburtstagsfeier aus seiner Kindheit, bei der seine Mutter trotz knapper Mittel alles möglich machte: "Ach, Mama. Damals hast du das letzte Geld zusammengekratzt, damit ich eine Geburtstagsfeier mit meinen Freunden bei uns zu Hause feiern kann." Seine Worte über ihre bedingungslose Liebe rundet er mit den Worten "Ich liebe dich" ab.

In seinem Post schilderte Tim, wie sehr seine Mutter seit jeher die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen gestellt habe. "Seitdem ich denken kann, stellst du deine eigenen Bedürfnisse hinten an. Und jetzt, 25 Jahre später, erkenne ich erst so richtig, dass deine bedingungslose Liebe mich zu dem Mann gemacht hat, der ich heute bin", schrieb er. Dabei beschreibt er, wie sie extra früh aufstand und alles festlich dekorierte, um ihm eine besondere Kindheit zu schenken. Die liebevollen Erinnerungen an ihre Unterstützung das ganze Leben lang scheinen auch heute noch prägend für ihn zu sein.

Tim hat sich in den vergangenen Jahren durch seine extravaganten Auftritte und Events einen Namen gemacht. So ließ er sich seine diesjährige Geburtstagsparty etwas kosten – allein eine Perücke schlug mit 2.000 Euro zu Buche. Tims Auftritte scheinen dabei immer der Reflexion eines Mannes gleichzukommen, der trotz seines glamourösen Lifestyles seine Wurzeln nicht vergisst. Mit seinen Worten hat er deutlich gemacht, welch großen Einfluss die Liebe und Unterstützung seiner Mutter auf ihn und seinen Erfolg hatten.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Mama Christina im September 2025

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim mit seiner Mama Christina und ihrem Partner Sven, August 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im September 2025