Adele schreibt Autobiografie im Wert von Millionen

Adele (37) hat sich offenbar dazu entschieden, erstmals eine öffentliche Autobiografie zu schreiben. Die britische Sängerin soll laut der Zeitung The Sun einen millionenschweren Vertrag unterschrieben haben, um ihre Lebensgeschichte niederzuschreiben. In dem Buch möchte sie nicht nur ihren beeindruckenden Aufstieg zur weltweiten Ikone schildern, sondern auch persönliche Einblicke in ihre Kindheit, ihre Ausbildung an der BRIT School, ihr Liebesleben und ihre Erfahrungen als Mutter geben. Nach jahrelangen Absagen an Verlage scheint Adele nun bereit, ihre Geschichte selbst in die Hand zu nehmen.

Insider berichten, dass die Singer-Songwriterin sich bewusst für ein Buch entschieden hat, das ihre Sicht der Dinge wiedergibt, ungefiltert und "jenseits der Schlagzeilen". Die Fans sind gespannt, welche Details ihres Lebens Adele preisgeben wird, insbesondere da sie in der Vergangenheit sehr zurückhaltend war, was ihr Privatleben betrifft. Zudem gibt es Gerüchte, dass die Grammy-Gewinnerin an einer neuen Welttournee arbeitet und möglicherweise bald auch neue Musik veröffentlichen wird.

In ihrer Karriere hat Adele viele Rekorde gebrochen und diverse Auszeichnungen gesammelt, darunter Grammys, BRIT Awards und auch einen Oscar. Zuletzt machte sie mit ihrer Las Vegas-Residency Schlagzeilen, die sie 2024 beendete und die ihr laut Mirror Einnahmen von 8.000 Euro pro Minute eingebracht haben soll. Außerdem sorgte sie mit ihrer Konzertreihe in München für Furore, bei der sie nicht nur über 730.000 Fans anlockte, sondern auch mit der größten durchgehenden Outdoor-LED-Leinwand einen Guinness-Weltrekord aufstellte. Für ihre Plattenfirmen und Tourneen generierte Adele allein im vergangenen Jahr Millionenbeträge, was ihren Status als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Zeit weiter untermauert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / adele Adele, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin