Film von Tom Ford: Adele feiert bald ihr Schauspieldebüt

Fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Filmprojekt hat sich Tom Ford (64) mit einem neuen Werk zurückgemeldet. Der Designer und Regisseur wird laut Deadline Anne Rices Roman "Cry to Heaven" verfilmen. Für diese ambitionierte Adaption, die im Italien des 18. Jahrhunderts spielt, hat Ford eine hochkarätige Besetzung gewinnen können, darunter Nicholas Hoult (35), Aaron Taylor-Johnson (35) und die Sängerin Adele (37), die damit ihr Schauspieldebüt feiern wird. Zu den weiteren Stars gehören Owen Cooper, George MacKay (33) und Lux Pascal (33). Die Dreharbeiten beginnen im Januar 2026 in London und Rom, während die Veröffentlichung für den Herbst des Jahres geplant ist. Ford finanziert das Projekt unabhängig und produziert es unter seinem Label Fade To Black.

Die Geschichte von "Cry to Heaven" dreht sich um die ungewöhnliche Allianz zwischen einem venezianischen Adligen und einem Sänger aus Kalabrien, die beide im Opernmilieu Erfolge anstreben. Der Film beleuchtet Themen wie Identität, Liebe, Verrat und persönliches Streben, was perfekt zu Fords bisheriger Karriere als Regisseur und Designer passt. Es ist das erste Mal, dass sich Adele der Schauspielerei widmet, was besondere Aufmerksamkeit auf das Projekt lenkt. Gleichzeitig arbeitet Ford mit bewährten Größen wie Aaron Taylor-Johnson und Colin Firth (65) zusammen, die schon in seinen früheren Filmen "Nocturnal Animals" und "A Single Man" brillierten.

Für Tom Ford markiert dieser Film seine Rückkehr zur Regie nach preisgekrönten Arbeiten wie "A Single Man" und "Nocturnal Animals". Vor allem der Erfolg des erstgenannten Films, der zahlreiche Auszeichnungen erhielt, festigte seinen Ruf als Filmemacher mit einem besonderen Gespür für Emotionen und Ästhetik. Abseits der Filmkamera machte Ford zuletzt Schlagzeilen, als er 2023 sein gleichnamiges Modehaus für 2,4 Milliarden Euro verkaufte. Während seine kreativen Projekte oft von künstlerischem Anspruch und Eleganz geprägt sind, ist er privat eher zurückhaltend und verbringt viel Zeit mit seiner Familie.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Tom Ford und Adele Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ford bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York