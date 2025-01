Barron Trump wird im Netz als künftiger Präsident gehandelt

Barron Trump (18) ist der jüngste Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78). Zuletzt trat er immer mehr ins Rampenlicht und machte sogar bei Trumps Amtseinführung von sich reden. Er bekam im Netz überwältigendes Lob dafür, dass er vor Ort dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden (82) und Kamala Harris (60) die Hand geschüttelt hat. Währenddessen wechselte er sogar ein paar Worte mit ihnen. Dieser Moment sorgt nun auf Social Media für zahlreiche Spekulationen über seine zukünftigen politischen Ambitionen. Der Influencer Nick Sortor prophezeite auf X: "Dieser Junge wird eines Tages unser Präsident sein. Wetten Sie darauf!"

Die Begeisterung im Netz breitete sich aus wie ein Lauffeuer. So schloss sich auch der Journalist Tayler Hansen der positiven Meinung über den 18-Jährigen an. Er schwärmte: "Sieht aus, als hätte sich Barron Trump besonders viel Mühe gegeben, sowohl Joe als auch Kamala die Hand zu schütteln. Alles in allem scheint er ein sehr respektvoller junger Mann zu sein." Besonders in den konservativen Kreisen wird er in den sozialen Medien für seine Höflichkeit und seine "unglaubliche Aura" gehypt.

Im Moment dürften sich die karrieretechnischen Ambitionen von Barron noch in Grenzen halten. Erst im vergangenen September hat er schließlich sein Studium an der New York University begonnen. Der Spross darf sich dort nicht nur über die elitäre Ausbildung freuen, sondern auch über reichlich Aufmerksamkeit vom weiblichen Geschlecht. Eine Quelle plauderte gegenüber People aus, wie begehrt der Sohn von Melania Trump (54) sei: "Er ist auf jeden Fall ein Frauenheld. Er ist sehr beliebt bei den Damen."

Getty Images Donald Trump, Barron Trump und Melania Trump, Januar 2025

Getty Images Barron Trump, Mai 2024

