"Trockener Humor": So tickt Donald Trumps Sohn Barron privat

Donald Trumps (78) jüngster Sohn Barron Trump (18) ist spätestens seit Donalds erneuter Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten in aller Munde. Doch was für ein Mensch verbirgt sich hinter dem eher zurückgezogenen Erben eines Imperiums? Offenbar hat er ein ausgeprägtes Interesse an Mode, genauso wie seine Mama Melania Trump (54). Er kooperierte bereits mit der auf Maßkleidung spezialisierten Marke Pearce Bespoke. Ihr Geschäftsführer Nathan Pearce verriet gegenüber Women's Wear Daily, wie Barron hinter den Kulissen ist. So habe der junge Mann einen "trockenen Sinn für Humor" und sei nicht nur "intelligent", sondern auch ein "sehr faszinierender" Gesprächspartner.

Der Unternehmer kam aus dem Schwärmen für den 18-Jährigen kaum heraus. So lobte Nathan unter anderem Barrons hohe Intelligenz, seinen beeindruckenden Erfahrungsschatz sowie sein ausgeprägtes Wissen über Geschichte. Doch damit nicht genug, denn der Promi-Spross habe noch mindestens eine weitere herausragende Eigenschaft: "Wissen Sie, was ich noch [über ihn] sagen würde? Gastfreundlich. Er ist bodenständig, so nett wie nur möglich und gastfreundlich."

Obwohl Barron offensichtlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geweckt hat, plant er aktuell nicht, bei seinem Vater im Weißen Haus zu leben, sondern weiterhin in seiner Heimat New York. Im vergangenen September begann er dort sein Studium an der Stern School of Business der New York University. Allem Anschein nach kommt Barron bei seinen Kommilitonen sogar richtig gut an – vor allem bei den Ladys sei er sehr begehrt. Eine Quelle enthüllte gegenüber People: "Er ist auf jeden Fall ein Frauenheld. Er ist sehr beliebt bei den Damen."

Getty Images Barron Trump, Januar 2025

Getty Images Barron Trump, Mai 2024

