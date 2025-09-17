Bye Dubai: Lisa und Furkan Akkaya bleiben in Deutschland

Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (24) haben lange in Dubai gelebt, doch nun beginnt für sie ein neues Kapitel. Nachdem Lisa während ihrer zweiten Schwangerschaft wegen Komplikationen nach Deutschland zurückgekehrt war, folgte ihr Ehemann Furkan kurze Zeit später mit den gemeinsamen Hunden. Auf Instagram verkündete die Influencerin jetzt die frohe Nachricht: Die Familie hat in Deutschland ein neues Zuhause gefunden. "Wir ziehen offiziell am 1.10. ein, aber eventuell können wir auch schon früher rein und schon mal einiges ready machen", schrieb Lisa begeistert in einer Fragerunde.

Ein wichtiger Grund für den Umzug sei die Nähe zu Lisas Familie, wie sie ihren Followern erklärte. Die Unterstützung ihrer Eltern ist für sie und die Kinder derzeit wohl besonders bedeutend. "Wir bleiben jetzt auf jeden Fall erstmal die nächsten Jahre hier in Deutschland", teilte Lisa voller Vorfreude mit. Dubai habe nach wie vor einen Platz in ihrem Herzen, betonte sie, doch die Umstände ließen es aktuell nicht zu. Ihren Fans verriet sie: "Wir freuen uns schon so auf das neue Kapitel in unserem Leben."

Lisa und Furkan, die sowohl durch Social Media als auch Reality-TV bekannt wurden, haben sich in ihrer Rolle als Eltern weiter gefestigt. Ihr Nachwuchs und die gemeinsame Familie stehen für sie ganz klar an erster Stelle. Lisa, die für ihre offene Art geschätzt wird, gibt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag und hat eine treue Fangemeinde aufgebaut. Für das Paar beginnt nun ein aufregender Neustart in der Heimat, auf den sie voller Vorfreude blicken.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024

