Nach Baby Xavi: Lisa Akkaya ist mit der Kinderplanung durch

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Mann Furkan (24) erwarten aktuell ihr zweites Kind. Bald darf sich Sohn Xavi zu seinem großen Bruder gesellen – die kleine Familie wächst weiter. Trotz der Freude ließ die Influencerin nun auf Instagram durchblicken, dass die Familienplanung nach der Geburt von Xavi vorerst abgeschlossen ist. Auf die Frage eines Followers, ob sie sich noch ein Mädchen wünsche, äußerte sie sich deutlich: "Ich wollte immer eine Tochter haben, aber um ehrlich zu sein, sind wir jetzt erstmal mit der Kinderplanung durch."

Diese Entscheidung begründet die baldige Zweifachmama mit den Herausforderungen ihrer aktuellen Schwangerschaft und ihrer Gesundheit. Lisa erklärte, dass die turbulenten Monate sie abgeschreckt hätten und sie sich nach der Geburt vor allem auf sich selbst konzentrieren müsse. "Ich möchte mich endlich wieder wohl in meiner Haut fühlen und muss gesundheitlich fit werden", verriet sie ihren Anhängern. "Wer weiß, was in einigen Jahren so passiert, wenn ich dann noch Kinder kriegen kann", fügte sie hinzu.

Schon vor einiger Zeit offenbarte Lisa, dass bei ihr eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde. Eine Behandlung könne jedoch erst nach der Geburt beginnen. Bis dahin lebt sie mit der Ungewissheit, wie es gesundheitlich weitergeht. Für die Influencerin, die in den sozialen Medien oft einen offenen Umgang mit ihrem Privatleben pflegt, ist diese schwere Zeit auch eine Chance, ihre Erkrankung öffentlich zu machen und so ein Bewusstsein dafür zu schaffen.

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024