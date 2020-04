Sind Demi Lovato (27) und Selena Gomez (27) noch miteinander befreundet? Die beiden Disney-Stars kennen sich bereits seit Kindertagen. Im Alter von gerade einmal zehn Jahren standen sie für die Serie "Barney und seine Freunde" erstmals gemeinsam vor der Kamera. Doch auch abseits der Öffentlichkeit waren die beiden stets ein Herz und eine Seele. Vor mehreren Jahren entfernten sich die ehemals besten Freundinnen jedoch zunehmend voneinander. Nun verriet Demi, wie es heute um sie und Sel steht.

Gegenüber Harper's Bazaar erzählte die "Sorry Not Sorry"-Interpretin, dass sie derzeit keinen regen Kontakt zu ihrer einstigen BFF pflege. "Wenn du mit jemandem aufgewachsen bist, wirst du immer Liebe für ihn haben. Aber ich bin nicht mit ihr befreundet, so fühlte es sich an", stellte die 27-Jährige klar. Dennoch wünsche sie Selena nur das Beste. Diese hatte Demi noch im Januar lobende Worte zukommen lassen, nachdem Demi bei den Grammy Awards einen tränenreichen Auftritt hingelegt hatte. "Ich wünschte, es gäbe Worte, um zu beschreiben, wie schön, inspirierend und verdient dieser Moment war", schärmte Selena in ihrer Instagram-Story.

Selena ist allerdings nicht der einzige Disney-Star, mit dem Demi offenbar abgeschlossen hat. Auch zu den Jonas Brothers, mit denen sie gemeinsam für "Camp Rock" vor der Kamera stand, hat sie keinen Kontakt mehr. Lediglich mit Miley Cyrus (27) spricht die Sängerin noch regelmäßig.

Demi Lovato im Februar 2020 in Miami

Selena Gomez im Februar 2020 in Los Angeles

Die Jonas Brothers im Februar 2020 in Beverly Hills



