"Menschlich abartig": Laura Blond rechnet mit Dilara ab

Nach ihrer Zeit bei Promi Big Brother meldet sich Laura Maria Lettgen (30), auch bekannt als Laura Blond, nun lautstark auf Social Media zurück – und das nicht ohne Kritik. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reality-TV-Kollegin Dilara Kruse und schildert ihre Enttäuschung. "Ich bin mir sicher, dass sie sehr viel Hetze betrieben hat, genauso wie in der Late-Night-Show", erklärte Laura auf ihrem Instagram-Kanal. Besonders schockiert zeigte sich die Social-Media-Persönlichkeit, die auch auf OnlyFans aktiv ist, über angebliche Lügengeschichten, die Dilara verbreitet haben soll. Doch nicht nur sie steht am Pranger: Auch Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (42) bekommt von Laura deutliche Kritik: "Das ist menschlich wirklich das Abartigste, das ich seit Langem erlebt habe."

Hintergrund ist eine Behauptung, die sowohl Dilara, die mit Yeliz Koc (31) ins Forsthaus Rampensau einzieht, als auch Reality-Urgestein Matthias in der Late-Night-Show nach einer der Sendungen äußerten. Es wurde angedeutet, dass einige Kandidaten, darunter auch Laura, eine Allianz gebildet haben könnten, die noch vor Beginn der Dreharbeiten geschmiedet wurde. Laura, die weder Aussagen noch Aktionen bereue, wehrt sich vehement gegen diese Vorwürfe: "Das ist haltlos", betonte sie auf ihrem Social-Media-Kanal. Zudem unterstellte sie den beiden, die Show und ihre Reichweite für eigene Belange und Klicks auszunutzen. "Ich frage mich wirklich, wie man sich in diese Show setzen kann, nur weil man aktuell nicht stattfindet, und auf dem Rücken von anderen Leuten, die darauf angewiesen sind, von Zuschauern Anrufe zu bekommen, Lügen zu verbreiten, nur damit man Klicks und Reichweite bekommt", machte sie ihrem Ärger Luft.

Abseits der Kontroversen ist Laura seit Langem in der Social-Media-Welt aktiv und bekannt dafür, ihre Meinung nicht zurückzuhalten. So wie jetzt: "Ich bin wirklich geschockt, wie man so etwas machen kann", schloss sie ihre Schimpftirade. Die Chatverläufe zwischen ihr und Christina Dimitriou (33) würden sogar den Beweis gegen eine Absprache vorab liefern. Derzeit ist die feurige Blondine in der aktuellen Staffel von Love Island VIP auf RTL+ zu sehen – und sorgt auch dort für mächtig Gesprächsstoff. Matthias kennt man ebenfalls aus diversen Reality-Formaten wie The 50 oder The Power, wo sein offenes und oft lautstarkes Auftreten für viele Momente gesorgt hat. Ob und wie sich die Fronten zwischen den ehemaligen Reality-Mitstreitern glätten, bleibt abzuwarten. Bisher haben weder Dilara noch Matthias öffentlich auf Lauras Anschuldigungen reagiert.

Collage: Joyn, Instagram / dilara.kruse PBB-Teilnehmerin Laura Maria Lettgen wettert gegen Dilara Kruse, Collage.

Joyn Yeliz Koc und Dilara Kruse, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Collage: Instagram / matthiasmangiapane, Instagram / christinadimitriou_official Matthias Mangiapane kritisiert PBB-Teilnehmerin Christina Dimitriou, Collage.