Am Ringfinger: Menowin Fröhlich hat jetzt ein Partnertattoo

Menowin Fröhlich (38) ist überglücklich mit seiner neuen Freundin Ronja. Kurz nach dem überraschenden Ehe-Aus mit Şenay Fröhlich (34) im Frühjahr hatte der Sänger seine neue Liebe öffentlich gemacht. Die beiden sind ein Herz und eine Seele – nun geht ihre Liebe sogar unter die Haut. Menowin und Ronja haben sich jeweils den Namen des anderen am Ringfinger tätowieren lassen. Das zeigen sie stolz in einem Clip auf Instagram. "Nur einmal im Leben findest du jemanden, der alles verändert. Diesen besonderen Menschen, bei dem du das Gefühl hast, ohne ihn nicht vollständig zu sein", schreibt der Realitystar dazu.

Menowin erklärt in dem Clip, dass das Partnertattoo auch eine Reaktion auf Zweifel an seiner Beziehung sei. Der 38-Jährige deutet an, dass viele seiner Anhänger die Ernsthaftigkeit seiner neuen Liebe mit Ronja anzweifeln würden. Unter dem Beitrag finden sich jedoch nur Kommentare von Fans, die begeistert sind von der außergewöhnlichen Idee. "Lasst euch von keinem etwas einreden, ich finde, ihr seid ein wunderschönes Paar", findet ein User. "Richtig tolle Idee. Besser als jeder Ehering – der Liebesbeweis für die Ewigkeit", schreibt ein anderer.

Menowin geht öffentlich erst seit Kurzem gemeinsam mit Ronja durchs Leben. Im Juni zeigten sich die beiden erstmals zusammen im Netz – schon damals ganz verliebt. Im Juli war aber schon wieder alles aus. Die DSDS-Bekanntheit betonte sogar, ein Liebescomeback 1000-prozentig ausschließen zu können. Falsch gedacht: Vor rund 14 Tagen gaben die beiden bekannt, wieder ein Paar zu sein. Ronja und Menowin sind zwar noch nicht lange ein Paar, jedoch kennen sich die Turteltäubchen schon seit 18 Jahren.

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und Ronja zeigen ihr neues Partnertattoo

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja