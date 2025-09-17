Jürgen Drews feiert Comeback und singt Duett mit Knossi

Jürgen Drews (80), der legendäre "König von Mallorca", kehrt nach einer sechsjährigen Pause zurück auf seine geliebte Insel. Der Anlass: Seine Tochter Joelina (29) feiert am 27. September ihren 30. Geburtstag. Wie oe24 berichtete, reisen Jürgen und seine Frau Ramona (52) für dieses besondere Ereignis gemeinsam an, um die Party mit Joelina zu genießen. Im Zuge seines Besuchs überrascht der Sänger seine Fans mit einem emotionalen Bühnen-Comeback am Ballermann. Dabei hat er noch ein besonderes Schmankerl im Gepäck: den Kult-Hit "König von Mallorca", den er nun als Duett mit dem Entertainer Knossi (39) neu aufgenommen hat. Der frisch eingespielte Song erscheint bereits am 19. September.

Sechs Jahre hatte sich der Schlagersänger weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein letzter Auftritt auf der mallorquinischen Bühne fand im Oktober 2019 im "Megapark" statt. Die Corona-Pandemie sowie eine daraus resultierende Rückbesinnung auf die Ruhe des Familienlebens hatten ihn dazu bewogen, die Bühne still und ohne großes Abschiedsdrama zu verlassen. Doch die Bitte seiner Tochter, bei ihrem runden Geburtstag dabei zu sein, bewegte ihn zur Rückkehr. "Ich bin sehr stolz, wie sie in der Musikwelt Fuß gefasst hat. Sie ist ja mit dieser Branche groß geworden", kommentierte Jürgen voller Vaterstolz.

Bereits in der Vergangenheit zeigte Jürgen, dass er trotz gesundheitlicher Herausforderungen seine Zeit gerne seiner Familie widmet. Die Beziehung zu seiner Tochter Joelina ist eng und von gegenseitiger Unterstützung geprägt. Auch bei einem Auftritt in München zog der 80-Jährige alle Blicke auf sich, als er Joelina musikalisch anfeuerte. Sein Lebensmut, sein Stolz auf seine Tochter und die Liebe zur Musik scheinen trotz seiner Diagnose, der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie, weiterhin ungebrochen zu sein. Die Fans dürfen sich nun auf einen magischen Moment freuen, wenn Jürgen Drews für einen besonderen Anlass wieder auf die Bühne tritt.

Getty Images Jürgen Drews, Sänger

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

Imago Knossi im Juli 2025