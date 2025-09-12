Das ist das Liebesgeheimnis von Ramona und Jürgen Drews

Bei der Angermaier Trachten Nacht in München zeigten sich Jürgen Drews (80) und seine Frau Ramona Drews (52) verliebt wie am ersten Tag. Arm in Arm posierte das Paar für die Kameras und ließ keinen Zweifel an ihrer tiefen Zuneigung füreinander aufkommen. Seit über 30 Jahren meistern der Schlagerstar und die ehemalige Miss-Germany-Kandidatin ihr gemeinsames Leben – und das trotz des ständigen Rampenlichts. Angesprochen auf das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung, sagte Ramona gegenüber RTL: "Da gibt es kein Geheimnis. Da gibt es nur Liebe." Diese Aussage bestätigte auch Jürgen: "Wir lieben uns wie wahnsinnig." Tricks oder Strategien brauche es nicht, wenn die Liebe echt sei, fügte die 51-Jährige hinzu.

Doch es ist nicht nur die Liebe, die das Paar verbindet, sondern auch eine klare Rollenverteilung. Während des Interviews ließ Jürgen durchblicken, dass seine Frau durchaus resolut sein könne, wenn es darauf ankomme: "Sie gibt mir auch voll einen auf den Hintern." Er schätze ihre Stärke und Gutmütigkeit gleichermaßen. Diese Mischung mache sie für ihn so besonders. Auch komplizierte Situationen hätten die beiden in all den Jahren nie auseinandergebracht. Ganz im Gegenteil: "Querelen, die uns hätten auseinandertreiben können, gab es nie. Sonst würden wir hier nicht stehen", betonte Jürgen.

Jürgen und Ramona, die gemeinsam eine Tochter haben, sind seit 1995 verheiratet. Der Sänger, der liebevoll als "König von Mallorca" bezeichnet wird, hatte in seiner Karriere zahlreiche Erfolge und bewegte Momente. Doch privat schwärmt er stets von der Unterstützung seiner Frau. Dass Ramona immer hinter ihm steht, macht ihn sichtlich stolz. Die beiden zeigen, dass auch nach Jahrzehnten im Showgeschäft und in der Ehe jeder Tag als Team gemeistert werden kann. Diese Harmonie und ihr Humor scheinen der Schlüssel zu ihrem anhaltenden Liebesglück zu sein.

Getty Images Ramona und Jürgen Drews im Mai 2015

Getty Images Jürgen Drews mit seiner Frau Ramona, September 2009

Getty Images Jürgen Drews, Sänger