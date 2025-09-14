So geht es Jürgen Drews mit unheilbarer Nervenkrankheit

Jürgen Drews (80) war zweifellos eines der Highlights der Angermaier Trachten Nacht 2025 in München, als er voller Elan für seine Tochter Joelina Drews (29) jubelte. Während sie zusammen mit Lucas Cordalis (58) und Achim Petry (51) für Stimmung sorgte, ließ es sich der 80-jährige Schlagerstar laut Bunte nicht nehmen, mitzusingen. Trotz seiner unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie, die ihn 2022 zum Karriereende zwang, zeigte sich Jürgen an diesem Abend energiegeladen und gut gelaunt. Emotional wurde es, als Joelina seinen Hit "Wieder alles im Griff" anstimmte und Jürgen laut mitsang.

Im Gespräch mit Bunte sprach Jürgen offen über seine Krankheit und das Ende seiner Karriere. Obwohl ihm die Erkrankung Einschränkungen auferlegt, nimmt er diese mit Humor. "Weiß keiner, was das ist, ich auch nicht", scherzte er. Doch statt sich zurückzuziehen, meistert er den Alltag mit Unterstützung seiner Ehefrau Ramona Drews (52) und Tochter Joelina. Ramona, die bei der Veranstaltung unentwegt an Jürgens Seite blieb, ist für ihn eine unverzichtbare Stütze. Sie war nicht nur seine Begleitung, sondern trug auch dazu bei, dass Jürgen wie immer eine gute Figur machte – in einem perfekt abgestimmten Outfit, das zu Ramonas Tracht passte.

Die Drews beweisen, dass sie trotz aller Herausforderungen der Zukunft positiv entgegenblicken. "Wir leben einfach unser Leben und schauen, was kommt", so Ramona. Ein nächstes großes Ereignis für das Paar soll ein Besuch auf dem diesjährigen Oktoberfest sein – eine Tradition, die Jürgen eigentlich schon hinter sich lassen wollte, aber nun doch für eine Ausnahme sorgt. Mit seinem markanten Humor und unverkennbaren Charme bleibt der "König von Mallorca" ein Vorbild für Lebensfreude und Optimismus, auch in schwierigen Zeiten.

Getty Images Jürgen Drews im September 2025 in München

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

Getty Images Jürgen Drews und Ramona Drews im September 2025 in München