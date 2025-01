Das sagen Fans zur neuen "Kampf der Realitystars"-Moderation

Kampf der Realitystars kehrt voraussichtlich im Frühjahr mit der sechsten Staffel zurück auf die Mattscheibe – jedoch mit einer großen Änderung. Statt Cathy Hummels (36) wird Arabella Kiesbauer (55) die Moderation übernehmen. Unter den Fans der Show erfreut sich die TV-Legende schon jetzt großer Beliebtheit. "Eigentlich war es mir ja egal, wer KDRS moderiert. Hauptsache nicht mehr Cathy Hummels. Aber Arabella Kiesbauer? Richtig gut", freut sich ein Promiflash-Leser auf Instagram. Viele sind in erster Linie froh, dass die Ex von Mats Hummels (36) sich von nun an anderen Projekten widmet. "Jeder macht es besser als Frau Hummels. Sie hätte man auch durch eine Scheibe Toast ersetzen können", urteilt ein weiterer Nutzer.

"Oh, da kommt Nostalgie auf", schwärmt zudem ein User. Denn Arabella blickt auf eine lange Karriere im TV zurück. Die Wienerin moderierte bereits seit den 1990er Jahren zahlreiche Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab 1994 war sie mit ihrer eigenen Talkshow "Arabella" auf ProSieben zu sehen. Seit 2014 moderiert sie zudem die österreichische Ausgabe von Bauer sucht Frau – im deutschen TV ist es um sie zuletzt aber eher ruhig geworden.

Für die Fans der Realityshow war ein Wechsel der Moderatorin schon längst überfällig. Cathy, die seit Staffel eins durch die "Stunde der Wahrheit" führte, erhielt immer wieder harte Kritik für ihren langatmigen und theatralischen Moderationsstil. Auf TikTok häuften sich Videos, die ihre emotionslose Performance aufs Korn nahmen. "Mittlerweile muss ich einfach vorspulen, wenn Cathy Hummels redet, es ist nicht mehr zu ertragen", lautete nur eine der Zuschauermeinungen während der letzten Staffel.

