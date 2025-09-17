Mit Freund Stefon Diggs? Cardi B ist offen für eine neue Ehe

Cardi B (32) hat inmitten ihrer komplizierten Scheidung von Offset (33) erneut die Liebe gefunden. Die Rapperin ist aktuell mit dem NFL-Star Stefon Diggs liiert und scheint sehr glücklich zu sein. Doch würde sie auch noch mal vor den Altar treten? Darüber spricht Cardi nun in der US-amerikanischen Talkshow "Today with Jenna & Friends". "Ja, ich würde wieder heiraten", gibt die "Finesse"-Interpretin zu und betont: "Ich glaube an die Liebe. Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin."

In der Show schwärmt Cardi auch von ihrer starken Verbindung zu dem Profisportler. Schon bei ihrer ersten Begegnung sei bei der Dreifach-Mama der Funke übergesprungen. "Ich fand ihn süß. Ich dachte: 'Oh, den muss ich haben'", scherzt sie. Direkt angesprochen habe sie Stefon allerdings nicht – stattdessen suchte sie den Kontakt über gemeinsame Freunde. Cardi ist sich sicher: "Nein, man spricht einen Mann nicht einfach so an!" Erstmals öffentlich gemeinsam gesehen wurden Cardi und Stefon im Frühjahr 2025 beim Coachella-Festival – und wie die Musikerin kürzlich bekannt gegeben hat, erwarten sie nun bereits gemeinsamen Nachwuchs.

Nach dem langjährigen Drama mit ihrem Ex bringt Cardi mit Stefon wieder Ruhe in ihr Leben. Cardi und ihr Noch-Ehemann Offset hatten 2020 bekanntgegeben, dass sie sich nach drei gemeinsamen Jahren scheiden lassen wollen – damals standen Fremdgehgerüchte im Raum. Noch im selben Jahr feierten sie jedoch ein Liebescomeback. Im September 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn Wave zur Welt. Ende 2023 folgte eine weitere Trennung, Anfang 2024 ein weiteres Liebescomeback. Im Sommer 2024 reichte Cardi zum zweiten Mal die Scheidung ein und gab am selben Tag bekannt, ein weiteres Baby mit ihrem Ex zu erwarten. Im September 2024 erblickte Töchterchen Blossom schließlich das Licht der Welt.

Getty Images Cardi B, September 2025

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B und Offset, 2023