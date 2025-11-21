Cardi B lässt Nabelschnur zu Goldschmuck verarbeiten

Cardi B (33) hat am 4. November erneut Nachwuchs bekommen: Die Rapperin brachte einen gesunden Sohn zur Welt – bereits ihr viertes Kind, allerdings das erste mit ihrem aktuellen Partner, dem Football-Star Stefon Diggs. Um diesen besonderen Moment zu würdigen, entschied sich Cardi für ein außergewöhnliches Andenken: Sie ließ ein Schmuckstück aus der Nabelschnur ihres Babys anfertigen. Verantwortlich für das einzigartige Stück zeichnet das Unternehmen "Mommy Made Encapsulation", das auf Instagram ein ausführliches Video zum Herstellungsprozess teilte. Darin ist zu sehen, wie der Gewebeschlauch zunächst professionell in Herzform gebracht, dann getrocknet und schließlich mit einer Schicht aus Gold konserviert wird.

Neben dem Nabelschnur-Schmuck gönnte sich die Musikerin laut Page Six noch weitere kostspielige Dienstleistungen des Unternehmens. Dazu gehörten eine Plazenta-Kapselherstellung, die für den stolzen Preis von 430 Euro angeboten wird, sowie ein Plazentabild, das an einen Lebensbaum erinnern soll, für zusätzliche 55 Euro. Doch damit ist Cardi nicht die erste Prominente: Auch Megan Fox (39) und Vanessa Hudgens (36) sollen bereits Ähnliches bei dem Unternehmen in Auftrag gegeben haben. Interessant war auch die Reaktion von Fans auf die neuesten Fotos der frisch gebackenen Mutter: Sie trug einen funkelnden Ring an ihrer Hand, was erneut Gerüchte über eine mögliche Verlobung entfachte. Cardi selbst äußerte sich zu den Spekulationen bisher nicht.

Nach der Geburt ihres Sohnes teilte Cardi B im Netz besonders intime Momente aus dem Krankenhaus mit Stefon und dem Neugeborenen. Der kleine Junge trug einen Strampler und eine Mütze der New England Patriots – eine subtile, aber liebevolle Hommage an das Team ihres Partners. Die Rapperin nutzt Social Media regelmäßig, um private Meilensteine bildstark mit ihrer Community zu teilen, von ersten Schritten bis zu Familienmomenten. Gleichzeitig zieht sie klare Grenzen bei sensiblen Themen: Fragen zu ihrem genauen Beziehungsstatus oder inneren Konflikten beantwortet sie nur zurückhaltend. Mit dieser Mischung gelingt Cardi immer wieder der Drahtseilakt, ihre Fans an ihrem Leben teilhaben zu lassen, ohne die Kontrolle über das zu verlieren, was wirklich privat bleiben soll.

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrer Tochter Blossom Belle, Juni 2025

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem neugeborenen Sohn