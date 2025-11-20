Mini-Patriots-Fan: Cardi B teilt erste Bilder ihres Babys

Cardi B (33) hat die ersten Fotos ihres neugeborenen Sohnes geteilt – und damit im Netz für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Auf Instagram zeigte die Rapperin am Mittwoch mehrere Aufnahmen, versehen mit dem Datum "11/4". Zu sehen sind die stolze Mama und ihr Freund Stefon Diggs im Krankenhaus kurz nach der Geburt, wie sie ihr gemeinsames Baby im Arm halten. Der kleine Junge trägt einen Strampler und eine Mütze der New England Patriots – eine süße Anspielung auf Stefons Team.

Neben dem süßen Sprössling fällt den Fans ein Detail ganz besonders stark ins Auge. Auf einem der Bilder blitzt ein großer Ring an Cardis Hand, der sofort Verlobungsgerüchte befeuert. "Bin ich der Einzige, der den Ring auf dem letzten Bild sieht?", fragt ein Fan entgeistert. Ein weiterer antwortet: "Ich habe mir dasselbe gedacht. Ich freue mich so für sie!" Ob sich Cardi und Stefon tatsächlich verlobt haben, ist offiziell nicht bestätigt. Ein User vermutet, dass es sich bei dem Schmuckstück um etwas anderes handeln könnte. "Ein Versprechensring, wette ich. Wir wissen doch alle, dass der echte größer sein wird", kommentiert der Nutzer.

Cardi hatte die Geburt ihres vierten Kindes am vergangenen Freitag bekannt gegeben. Die Musikerin ist schon Mutter von Tochter Kulture (7), Sohn Wave (4) und Baby Blossom, die sie mit ihrem Noch-Ehemann Offset (33) bekam. Ihre Beziehung zu dem Rapper war von Höhen und Tiefen geprägt, Cardi reichte mehrfach die Scheidung ein und zog sie dann aber wieder zurück. Seit Anfang des Jahres soll sie nun aber fest mit Stefon liiert sein. Dennoch sorgt Offset für Drama – nach Cardis Bekanntgabe der Geburt deutete er im Netz an, es könne sich in Wahrheit um sein leibliches Kind handeln und nicht das von Stefon.

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem neugeborenen Sohn

Instagram / iamcardib Cardi Bs neugeborener Sohn im November 2025

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022