Nach Geburt: Cardi B lässt sich Körper-Piercings stechen

Cardi B (33) hat es wieder getan! Nur einen Monat nach der Geburt ihres vierten Kindes ließ sich die Rapperin erneut piercen. In einem Video, das Piercer Robbie auf Instagram geteilt hat, ist die Grammy-Gewinnerin zu sehen, wie sie sich mit neuen Dermalimplantaten auf ihrem Rücken und einem Oberflächenpiercing im Nacken schmücken ließ. Der Piercing-Termin fand offenbar in Robbies Studio in New York statt, und der Experte teilte seine Begeisterung über die Zusammenarbeit mit den Worten: "Ich liebe die Stimmung!" Obwohl Fachleute wie die Association for Professional Piercers in der Regel eine dreimonatige Wartezeit nach einer Geburt empfehlen, scheute Cardi den Termin nicht.

Die Rapperin, die mit dem NFL-Star Stefon Diggs Eltern eines kleinen Jungen wurde, hat sich bereits in der Vergangenheit mit außergewöhnlichem Körperschmuck einen Namen gemacht. Im Januar sorgte sie beispielsweise mit einem Diamant-Piercing in ihrer Gesäßfalte für Schlagzeilen. Das Schmuckstück, das Cardi zufolge etwa 11.000 Euro gekostet hat, verlor sie jedoch später – wie sie lachend erzählte – irgendwann auf der Toilette. Trotz der kleinen Missgeschicke ist Cardi stolz auf ihre Schmuck-Kollektion. Dazu zählt auch ein goldener Anhänger aus ihrer eigenen Nabelschnur, den sie vor einiger Zeit präsentierte.

Privat scheint die Musikerin ihr Glück gefunden zu haben. Ihr kleiner Sohn, dessen Name sie bisher noch nicht verraten hat, sei für sie aktuell alles. In einem kürzlich veröffentlichten Foto nannte sie ihn ihren "Kuschelfreund" und betonte, wie viel Liebe sie für ihn empfindet. Stefon, der bereits vor der Geburt voller Vorfreude war, äußerte in einem Interview, dass er sich darauf freue, mit dem Kleinen zu spielen und Sport zu treiben. Für Cardi, die bereits drei Kinder aus ihrer früheren Partnerschaft mit Offset (33) hat, scheint mit dem Neuzugang ihre Familie komplett zu sein.

Getty Images Cardi B bei der Fashion Week in Paris, September 2024

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem neugeborenen Sohn

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025