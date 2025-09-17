Mit neuem Freund Stefon: Cardi B wird zum vierten Mal Mama

Cardi B (32) überrascht mit einer süßen Nachricht: Die Rapperin ist erneut schwanger! Gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Offset (33) hat die Rapperin bereits Tochter Kulture (7), Sohn Wave (4) sowie das Nesthäkchen Blossom. Doch in der "CBS Mornings"-Show lässt sie nun die Bombe platzen: Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Stefon Diggs erwartet sie ihr viertes Baby. "Ich bekomme ein Baby mit meinem Freund Stefon", erzählt sie freudig und betont: "Ich bin glücklich, ich fühle mich wohl."

Das Timing ist für Cardi nicht das glücklichste: Sie befindet sich aktuell mitten in der Promo-Phase für ihr neues Album, und ihre Scheidung mit ihrem Ex ist auch noch nicht durch. Dennoch ist sich die "Please Me"-Interpretin sicher, dass sie und Stefon die Herausforderung gemeinsam meistern können. "Mein Freund und ich unterstützen uns gegenseitig sehr. Ich finde, wir sind wirklich großartig, wir sind wirklich die Besten in dem, was wir tun", schwärmt sie. Bis das Baby da ist, muss sich das junge Paar aber noch etwas gedulden. Cardis Schwangerschaft scheint noch nicht weit fortgeschritten zu sein – in der Show erzählt sie, dass bislang noch nicht einmal ihre eigenen Eltern informiert sind.

Cardi und der NFL-Star sind noch nicht lange ein Paar: Erst im Frühjahr 2025 feierten sie beim Coachella-Festival ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar. Kurz zuvor hatte die Musikerin noch mit ihrem Ex Offset für Schlagzeilen gesorgt. Nach einer turbulenten On-off-Beziehung hatte Cardi im August 2024 zum zweiten Mal die Scheidung von dem Rapper eingereicht – am selben Tag gab sie zudem bekannt, schwanger zu sein. Ihr drittes gemeinsames Kind, Töchterchen Blossom, kam im September 2024 zur Welt.

Cardi B, Rapperin

Cardi B, Juli 2025

Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022

