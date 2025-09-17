Nach Trennung: Führt Anne Wünsche eine Freundschaft-Plus?

Anne Wünsche (34) hat nach ihrer Trennung von Karim El Kammouchi (36) offen über ihr aktuelles Liebesleben gesprochen. Die dreifache Mutter betonte, dass sie sich momentan lieber frei und ohne Druck auslebe. Dabei stellte sie klar, dass dies keinesfalls bedeute, sofort wahllos Dates einzugehen oder auf wechselnde Bekanntschaften zu setzen, wie sie in einem Interview erklärte, das in einer Pressemitteilung gegenüber Promiflash vorliegt. Es gebe jedoch jemanden, den sie gelegentlich treffe – und mit dem es vielleicht auch schon intimer geworden sei. Wer dieser Mann ist, bleibt ihr Geheimnis. Sicher sei jedoch, dass er kein Kunde ihrer Inhalte auf der Plattform OnlyFans ist. Kennengelernt habe sie ihn über den Freundeskreis einer Freundin.

Die Social-Media-Bekanntheit machte zudem deutlich, dass sie bewusst zwischen ihrem beruflichen und privaten Leben trennt. Während sie vor der Kamera experimentierfreudiger sei und dieser Beruf ihr viel Spaß mache, gehe es in ihrem Privatleben ruhiger zu. Anne erklärte, dass sie keinen One-Night-Stand seit ihrer Trennung gehabt habe und sich auch nicht sofort hektisch in die nächste Beziehung stürze. Wer in ihr Leben trete, müsse jedoch ihre beruflichen Entscheidungen akzeptieren und damit umgehen können. Für Anne ist es wichtig, ihre Freiheiten genießen zu können, ohne dabei Missverständnisse über ihre Absichten zu erzeugen.

Bereits vor Kurzem hatte Anne in einem Interview mit BestFans verraten, dass sie sich aktiv auf verschiedenen Plattformen anmeldete, um auf Partnersuche zu gehen. Die Influencerin betonte, dass sie zwar keinen festen äußerlichen Typ habe, aber braune Augen und braune Haare attraktiv finde. Viel wichtiger sei für sie jedoch der Charakter. "Liebevoll, humorvoll, locker und ehrgeizig" müsse ein Mann sein, so die 34-Jährige im Gespräch. Auch klare Grenzen setzte Anne bei ihren Vorstellungen: Männer, die ihre Gefühle nicht zeigen oder ihren Kindern gegenüber gleichgültig sind, kämen für sie nicht infrage.

Anzeige Anzeige

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2025

Anzeige