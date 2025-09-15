Nach Trennung: So beschreibt Anne Wünsche ihren Traummann

Anne Wünsche (34) ist wieder auf Partnersuche! Vor wenigen Wochen trennte sich der Social-Media-Star von ihrem langjährigen Partner Karim El Kammouchi (36) und wagt nun den Schritt zurück ins Datingleben. Wie sie im Interview mit BestFans enthüllt, hat sie sich auf verschiedenen Plattformen angemeldet, um nach ihrem potenziellen Traummann zu suchen. Obwohl sie gesteht, keinen festen äußerlichen Typ zu haben, äußert sie eine Vorliebe für braune Augen und braune Haare. Viel entscheidender sei für sie jedoch der Charakter: "Liebevoll, humorvoll, locker und ehrgeizig" sollte ihre zukünftige bessere Hälfte sein.

Anne machte ebenfalls deutlich, dass ein Mann an ihrer Seite eine starke Persönlichkeit besitzen müsse. Ihr öffentliches Leben, bestehend aus ihrer Only-Fans-Karriere, ihrem Unternehmen, ihren drei Kindern, den Hunden und ihrer Leidenschaft fürs Reisen, könne einschüchternd sein. Ein potenzieller Partner müsse bereit sein, all das zu akzeptieren und ein Teil ihres Familienlebens zu werden. Absolute Tabus gibt es für sie auch: Männer, die ihre Gefühle nicht zeigen können, oder solche, die ihren Kindern gegenüber gleichgültig sind, hätten keine Chance bei ihr. Außerdem sei es für sie schwer vorstellbar, mit jemandem zusammen zu sein, dessen Ex-Partnerin gleichzeitig die beste Freundin ist.

In der Vergangenheit hatte Anne ausschließlich Beziehungen mit Männern, die nicht selbst im Rampenlicht standen, und auch heute kann sie sich kaum vorstellen, mit jemandem aus der Öffentlichkeit zusammenzukommen. Sie erklärte, dass ihr Ex-Partner durch ihre Unterstützung in die Öffentlichkeit gerückt sei, was letztlich auch Probleme mit sich brachte – die ständige Notwendigkeit, ein perfektes Bild nach außen zu präsentieren. Darauf verzichtet die dreifache Mutter nun bewusst. Wie Annes Datingabenteuer weitergeht und ob sie schon bald ihren Traummann findet, bleibt abzuwarten. Eines steht jedoch fest: Sie weiß genau, was sie will und was nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche