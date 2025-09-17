Schulden: Eike Immel bald bei "Armes Deutschland" zu sehen

Eike Immel (64), einst stolzer Torwart der deutschen Nationalmannschaft, stellt sich schon bald in dem RTLZWEI-Format "Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern" dem Fernsehpublikum. Die neue Staffel des Sozialdoku-Formats startet am 7. Oktober und beleuchtet Schicksale von Menschen in schwierigen Lebenssituationen – und dazu zählt auch der Ex-Fußballer. Im Fokus stehen sein Kampf gegen die Schulden, die ihn seit Jahren belasten, und sein Versuch, trotz eines Lebens am Existenzminimum wieder auf die Beine zu kommen.

Bekannt wurde Eike vor allem durch seine Zeit als Torwart bei Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart sowie durch 19 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft. Nach seiner aktiven Fußballkarriere geriet er jedoch immer wieder in die Schlagzeilen – vor allem wegen finanzieller Probleme. Zuletzt wurde der 64-Jährige des Betrugs in 107 Fällen schuldig gesprochen. Es ging um eine Summe von 34.000 Euro, die er sich von Freunden und Bekannten geliehen haben soll, aber wohl nie zurückzahlte.

Privat hatte der einstige Fußballprofi allerdings nicht nur mit Schulden zu kämpfen, auch sein Liebesleben verlief turbulent. Eikes Ehe scheiterte, und er hatte mit den Folgen einer schwierigen Trennung zu ringen. Trotz aller Rückschläge bewahrt er sich seit Jahren den Willen, sich seiner schwierigen Lebenssituation zu stellen, und gewährt nun in der Sendung einen Einblick in sein Leben. Es bleibt abzuwarten, ob die Teilnahme an "Armes Deutschland" ihm dabei helfen kann, neue Perspektiven zu schaffen.

IMAGO / Future Image Eike Imme, Dezember 2014

IMAGO / Sportfoto Rudel Eike Immel, ehemaliger Fußballprofi

IMAGO / pictureteam Eike Immel, Februar 2025