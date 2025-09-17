Selten: Elle Fanning schwärmt von ihrem Freund Gus Wenner

Elle Fanning (27) spricht jetzt so offen wie nie über ihre Beziehung! Seit 2023 ist die "Maleficent"-Darstellerin mit Gus Wenner (35) liiert – dem Sohn von Rolling Stone-Gründer Jann Wenner und Vorstandsvorsitzenden des weltberühmten Musikmagazins. In einem neuen Interview mit Vanity Fair schwärmte die Schauspielerin nun von ihrem Partner – und verriet auch, warum Social Media für sie dabei eine wichtige Rolle spielt. "Wenn dein Partner dich nicht auf Instagram postet, ist das eine 'Red Flag'", stellte Elle klar. Für sie gehöre es einfach dazu, die Liebe auch öffentlich zu zeigen. "Ich liebe meinen Freund, und wir werden uns gegenseitig posten." Mit Gus klappt das offenbar bestens: Beide veröffentlichen immer wieder verliebte Schnappschüsse.

Doch mindestens genauso wichtig war für Elle die Meinung ihrer älteren Schwester Dakota Fanning (31). Und die fiel eindeutig aus! Schon früh in der Beziehung begegnete Dakota Gus zufällig auf einer Party in Las Vegas – während Elle selbst gerade in Paris war. Aus dem ersten Treffen wurde ein ausgelassener Abend mit Tanz und Casino-Action. "Ich habe Videos bekommen, wie sie zusammen feiern. Dakota liebt ihn – das ist das Siegel der Zustimmung", erinnerte sich Elle im Interview. Ihre Schwester Dakota, die mit ihr gemeinsam auf dem Vogue-Cover zu sehen ist, bestätigte ihre Begeisterung für Gus: "Ich habe ihm ein paar ernste Worte mitgegeben – Warnungen, aber mit einem Lächeln. Es lief großartig. Er ist der Bruder, den ich nie hatte."

Auch Gus selbst zeigt seine Gefühle ganz offen. Zum Valentinstag postete er auf Instagram: "Jeder Tag ist Valentinstag, meine Liebe. Du bist mein Herz." Für Elle ist das die perfekte Bestätigung: Ihr Freund steht nicht nur privat, sondern auch öffentlich voll hinter ihr. Und mit der Unterstützung von Schwester Dakota scheint ihrer gemeinsamen Zukunft nichts im Wege zu stehen. Ganz egal, ob auf der großen Leinwand oder im echten Leben – die Fanning-Schwestern halten zusammen.

Getty Images Gus Wenner und Elle Fanning bei der Met Gala 2024

Getty Images Dakota Fanning und Elle Fanning, April 2019

