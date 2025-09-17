Dakota Fanning testet die Promi-Dating-App Raya

Dakota Fanning (31) hat sich entschieden, in der digitalen Welt der Liebe neue Wege zu gehen. In einem Interview für die Oktober-Ausgabe von Vanity Fair verriet die Schauspielerin, dass sie sich aus Neugier auf der exklusiven Dating-App Raya angemeldet hat. Ihre Schwester, Elle Fanning (27), bestätigte, dass dies eine Premiere für Dakota sei: "Sie hat das noch nie gemacht." Dabei war es eine Freundin, die Dakota zu diesem Schritt ermutigte. Bekannte Gesichter hat sie auf der App allerdings bisher nicht entdeckt, wie sie lachend anmerkte: "Ich kann bestätigen, dass mein Ehemann nicht dort ist."

Dakota, die als sehr privat gilt, sprach in der Vergangenheit nur selten über ihr Liebesleben. Bekannt ist, dass sie 2016 mit Jamie Strachan eine zweijährige Beziehung beendete und später mit Henry Frye liiert war, wobei das Paar zuletzt 2018 gemeinsam gesehen wurde. Für Elle hingegen spielt Offenheit eine größere Rolle. Mit ihrem Freund Gus Wenner (35) zeigt sie sich regelmäßig auf Instagram und nennt dies ein "Muss" in einer Beziehung: "Wenn dein Partner dich nicht postet, ist das ein Warnzeichen." Dakota habe Gus ebenfalls ins Herz geschlossen, was für Elle das entscheidende Gütesiegel sei.

Die enge Verbindung der Schwestern zeigte sich auch in einer humorvollen Anekdote: Dakota und Gus lernten sich in Las Vegas kennen, als Elle gerade in Paris war. Während Dakota mit Freundinnen einen ausgelassenen Abend verbrachte, schickte sie ihrer Schwester Videos von gemeinsamen Momenten – inklusive Tanz mit Gus. Die Schwestern teilen offenbar nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch viele persönliche Geschichten, die ihre besondere Beziehung zueinander zeigen.

Getty Images Dakota Fanning im September 2024

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, Dezember 2024

Getty Images Dakota Fanning 2020 in Los Angeles