So kreativ rettete Elle Fanning Schwester Dakota vor Männern

Dakota Fanning (31) plaudert ungewohnt offen über ihre Dating-Erfahrungen. In einem Interview mit The Times teilte sie dabei eine ungewöhnliche Anekdote. Die Schauspielerin erinnerte sich daran, wie ihre jüngere Schwester Elle Fanning (27) sie einst auf ihre ganz eigene Weise vor einem unfreundlichen Ex-Freund beschützte: "Sie hat aus Versehen ihr Getränk auf den Mann gespuckt", erzählte die New Moon-Darstellerin. Die Identität des Ex-Partners hielt die US-Amerikanerin allerdings geheim.

Derzeit ist Dakota auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya aktiv, wo sie nach ihrem Traumpartner sucht. Dabei stören sie jedoch die vielen Bilder von oberkörperfreien Männern auf Berggipfeln oder bei Outdoor-Abenteuern: "Alle Männer schreiben: 'Muss Mountainbiken lieben, wandern wollen, abenteuerlustig und outdoorbegeistert sein, Hunde lieben und den Gipfel des Everest besteigen wollen.' Ich denke mir: Nein, ich will nichts davon machen." Sie suche nach einer festen Beziehung ohne Actionurlaub. Dakotas größter Wunsch sei es, Mutter zu werden und auf einem Bauernhof zu leben.

Während Dakota auf Dating-Apps ihr Glück sucht, scheint Elle ihres schon gefunden zu haben. Die 27-Jährige ist seit zwei Jahren mit ihrem Freund Gus Wenner (35) zusammen. Im Gespräch mit Vanity Fair schwärmte sie kürzlich: "Ich bin so glücklich. Und Dakota liebt ihn. Das ist das Gütesiegel." Der Unternehmersohn und Dakota haben sogar schon Zeit ohne Elle verbracht. Beide waren einst zufällig zur gleichen Zeit in Las Vegas. "Sie haben die ganze Nacht lang gezockt", berichtete die jüngere Schwester begeistert.

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, März 2024

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, Dezember 2024

Getty Images Gus Wenner und Elle Fanning bei der Met Gala 2024

