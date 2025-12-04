Elle und Dakota Fanning: Geschwister im Drehfieber vereint

Die Schwestern Dakota Fanning (31) und Elle Fanning (27) stehen für ein besonderes Projekt das erste Mal gemeinsam vor der Kamera. In der Verfilmung des Bestsellers "The Nightingale" von Kristin Hannah spielen sie Vianne und Isabelle, zwei Schwestern, die sich während der deutschen Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg behaupten müssen. Bei der Premiere von Elles aktuellem Film "Sentimental Value" erklärte die Schauspielerin gegenüber People, dass Professionalität am Set an erster Stelle stehe. Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass sie und Dakota "ein wenig" ihrer realen Schwesternschaft in die Rollen einfließen lassen müssten. Dakota ergänzte, beide seien "nervös, aber aufgeregt", erstmals gemeinsam zu drehen.

Doch nicht nur vor der Kamera, auch hinter den Kulissen sind die beiden ein Team: Über ihre gemeinsame Produktionsfirma Lewellen Pictures koproduzieren Elle und Dakota diese mit Spannung erwartete Adaption unter der Regie von Michael Morris. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2021 haben sie bereits mehrere Projekte umgesetzt, darunter die gefeierte Serie "The Great" und eine bald erscheinende TV-Adaption von "Margo’s Got Money Troubles". Auch an einer Serienadaption von Paris Hiltons (44) Memoiren arbeiten die beiden, zu der Elle jedoch noch keine Details verraten wollte.

Die beiden Schwestern haben sich lange Zeit unabhängig voneinander eine Karriere aufgebaut und betonten früher, wie wichtig es ihnen sei, ihre eigenen Wege zu gehen. Dennoch scheint ihre Beziehung zueinander immer von Liebe und gegenseitigem Respekt geprägt gewesen zu sein. Elle bezeichnet Dakota häufig als ihre "beste Freundin". Trotz unterschiedlicher Projekte teilen sie eine Leidenschaft für Film und haben sich gegenseitig in der Vergangenheit oft als Inspirationsquellen genannt. Nun, da beide in der Branche fest etabliert sind, scheinen sie die Gelegenheit zu schätzen, auch gemeinsam vor und hinter der Kamera zu arbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, März 2024