Sommerhaus-Fans kritisieren Eddas Umgang mit Freund Micha

Das Sommerhaus der Stars hat gerade begonnen und schon sorgt ein Paar für reichlich Drama: Reality-TV-Star Michael Klotz und seine Partnerin Edda Pilz ziehen die Aufmerksamkeit der Zuschauer mit ihrer explosiven Beziehung auf sich. Bereits in ihrem Vorstellungsvideo flossen bei Edda die Tränen, und auch auf dem Bauernhof in Bocholt scheint keine Besserung in Sicht. Streit in den Spielen, Reibereien vor der Kamera und ständige Gereiztheit: Eddas Ungeduld und Michaels Zweifel an der Beziehung dominieren die erste Folge. Die offene Frage: Hat diese Partnerschaft überhaupt noch eine Zukunft?

In den sozialen Medien fand Eddas Verhalten bereits zahlreiche Kritiker. Auf Instagram stellen sich viele Fans deutlich auf Michaels Seite, bezeichnen ihn sogar als "den armen Micha". Edda wird vorgeworfen, ihrem Partner zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken und ihren Fokus eher auf ihre Karriere und Selbstdarstellung zu legen. "Sie scheint ihren Selbstwert nur über die Meinungen anderer zu definieren", kommentierte ein Nutzer scharf. Einige fordern sogar, das Paar solle sich trennen, möglicherweise beflügelt durch den bekannten "Sommerhaus-Fluch", der schon vorherigen Teilnehmern zum Verhängnis wurde. Andere wiederum werfen beiden vor, die Situation sei von beiden Seiten toxisch und schwer zu beurteilen.

Eddas öffentliche Persönlichkeit hat in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen gesorgt. Vor kurzem hatte die Reality-TV-Darstellerin bekannt gegeben, sich aus der TV-Welt zurückziehen zu wollen, da sie die Belastungen dieses Lebens nicht länger ertragbar fand. In tränenreichen Erklärungen hatte sie eingeräumt, dass sie sich in der Reality-Bubble unwohl fühlte. Dies könnte ein zusätzlicher Stressfaktor in ihrer derzeitigen Beziehung sein. Michaels Rolle als Teil dieses turbulenten Miteinanders bietet nun eine weitere Facette, die für Zuschauer an Spannung kaum zu überbieten ist – doch ob diese Turbulenzen eine Versöhnung oder endgültige Trennung nach sich ziehen, bleibt abzuwarten.

Micha Klotz und Edda Pilz

Micha Klotz und Edda Pilz im Oktober 2024

Edda Pilz, Juli 2025

