Keine TV-Formate mehr: Edda Pilz wird Reality-Bubble zu viel

Edda Pilz, bekannt aus verschiedenen Reality-Formaten, hat emotional ihren Abschied aus der TV-Welt verkündet. In einer tränenreichen Instagram-Story teilte sie ihren Fans mit: "Ich merke jeden Tag mehr, dass diese ganze Reality-Bubble nichts für mich ist." Nach vier Shows, die für sie emotional aufwühlend waren, zieht sie nun einen endgültigen Schlussstrich. "Ihr werdet mich, glaube ich, nie wieder in einem Format sehen. Ich muss mich und mein Herz beschützen", erklärte die Influencerin traurig.

Edda beschreibt sich selbst als zu sensibel für den Trubel in der Reality-Branche, der ihr mental sehr zugesetzt hat. "Mir ging es mental noch nie so schlecht in meinem Leben", gestand sie offen. Gleichzeitig zeigte sie sich in ihrer Story dankbar für die echten Freunde in ihrem Leben. "Ich bin richtig glücklich, dass ich echte Freunde habe, die ich schon jahrelang an meiner Seite habe und denen ich zu 100 Prozent vertrauen kann", erklärte sie ihren Followern. Den genauen Grund für ihren Ausstieg möchte Edda zu einem späteren Zeitpunkt verraten und kündigte an: "Werdet schon noch alles erfahren."

Bereits vor einigen Monaten hatte Edda in einem Video über ihr Leben als Realitystar und Person des öffentlichen Lebens gemeckert. Darin verglich sie ihren Alltag als Influencerin mit einem regulären Vollzeitjob. Das kam nicht bei jedem gut an. Unter anderem wetterte der Twitch-Streamer MontanaBlack (37): "Das ist wirklich hochgradig illegal, was sie da erzählt. Was sie da jetzt als ihre harte Arbeit darstellt, ist ein unfassbarer Luxus, und du erwirtschaftest es auch noch in deine eigene Tasche."

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar und Influencerin

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Juli 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Juni 2024