"Hund": Marwin Klute verprügelt Boxsack mit Michas Gesicht

Entflammt hier ein neuer Social-Media-Streit? Am Sonntag teilt Marwin Klute (28) in seiner Instagram-Story ein Video beim Boxen. Darin zu sehen ist er mit einer Trainingspuppe, auf die ein Blatt Papier mit einem Gesicht geklebt ist. Der Temptation Island V.I.P.-Kandidat reißt das Papier mit einer heftigen Geste ab und zerfetzt es dann auch noch mit den Zähnen. Zunächst ist das Gesicht auf der Puppe nicht richtig zu erkennen, doch kurz danach teilt Marwin eine Nahaufnahme, durch die klar wird: Es ist das Gesicht von Michael Klotz (27). Zu allem Übel legte Marwin auch noch drei Hunde-Emojis unter den Clip, als wolle er Micha als Hund bezeichnen. Die Videos hat der Influencer mittlerweile gelöscht und in einer zensierten Variante neu hochgeladen. Stellt sich die Frage: Welches Problem haben die beiden miteinander? Micha reagierte noch nicht auf die Story.

Auch welche Verbindung Marwin und Micha haben, ist unklar. Allerdings ist die Reality-Bubble eng vernetzt. Michael sorgte jüngst mit seinem Auftritt im Sommerhaus der Stars für Aufsehen. Zusammen mit seiner mittlerweile Ex-Freundin Edda Pilz (24) sorgte er für viel Diskussionen, denn durch den Umgang der beiden miteinander wurde den Zuschauern schnell die toxische Dynamik bewusst. Heute sind Micha und Edda gar nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Marwin ist derzeit mit seiner Partnerin Melissa Heitmann (29) bei "Temptation Island", wo er sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Ähnlich wie bei Micha und Edda vermuten viele Fans bei Marwin und Melissa eine toxische Verbindung. Der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer fällt vor allem mit seinen Macho-Sprüchen und altmodischen Ansichten über seine Beziehung auf. Immer wieder deutet er an, mit der Art, wie seine Freundin sich kleidet, nicht zufrieden zu sein. Bei einem Lagerfeuer zeigt Moderatorin Janin Ullmann (44) ihm einen Moment, in dem Melissa erzählt, wie er sie in einem Streit "billig" nannte. Marwin machte keinen Hehl daraus, dass ihm ihr Style nicht passt: "Ausschnitt bis zum Bauchnabel, Arsch ist draußen. Und ich sage dann auch wirklich, dass ich nicht will, dass meine Freundin aussieht wie eine H*re." Trotzdem betont er immer wieder, dass er Melissa liebe und sie sich ein gemeinsames Leben aufgebaut haben.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute im Dezember 2025

Instagram / marwin.klute Nahaufnahme von Micha Klotz auf Marwin Klutes Box-Trainingspuppe

RTL Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2025