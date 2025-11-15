Lisa Müller zieht Bilanz: So herausfordernd war ihr Jahr

Lisa Müller (36) hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Im Gespräch mit RTL ließ sie nun die vergangenen Monate Revue passieren und berichtete dabei von ihren beruflichen Erfolgen: "Dieses und letztes Jahr habe ich viele selbst ausgebildete Pferde an den Grand-Prix-Sport herangeführt, was mich sehr freut, was aber natürlich auch sehr herausfordernd war, da alle Pferde eine gewisse Routine auf diesem Niveau brauchen." Insgesamt sei sie mit dem Jahr sehr zufrieden: "2025 ist ein gutes Jahr."

Während ihr Ehemann Thomas Müller (36) mit seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps sportlich glänzt, hat die Dressurreiterin ebenso allen Grund zur Freude. Seit März zählt sie mit ihren Pferden vom Gestüt Gut Wettlkam zu den Top 50 der Welt. Zudem konnte sie im Dressursport Bayerns Nummer eins bleiben und steht aktuell auf Platz 17 der deutschen Rangliste. Ein besonderer Höhepunkt war ihr Triumph bei den bayerischen Meisterschaften, die sie bereits 2024 und nun auch 2025 für sich entscheiden konnte. Der sportliche Ehrgeiz scheint eine Gemeinsamkeit des Paares zu sein. "Ich versuche, bei jedem Turnier mein Bestes zu geben", erklärte die 36-Jährige dem Sender.

Thomas zog im Sommer für seinen neuen Job nach Kanada. Momentan scheint ein Umzug seiner Ehefrau nicht geplant zu sein. "Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier. Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen. Die Saison bis Dezember ist sehr gestückelt und wir haben ja auch Länderspielpausen", plauderte der Fußballer im Gespräch mit Bild aus. Die Weihnachtszeit wolle der Weltmeister allerdings bei seiner Familie in Bayern verbringen. Ob Lisa im neuen Jahr zu ihm ziehen wird, ließ er dabei offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Imago Lisa Müller, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, August 2025