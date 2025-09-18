Ausgeplaudert: Micaela Schäfer hat Lust auf Dating-Formate

Micaela Schäfer (41), bekannt als Model und Reality-TV-Star, hat in einem Interview bei der Premiere der neuen Staffel von "Love Island VIP" einige spannende Einblicke gegeben. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, dass sie selbst gerne an solchen Dating-Formaten teilnehmen würde. "Ich finde 'Love Island VIP' cool, weil ich da sogar auch ein paar kenne wie die Brenda oder die Jennifer", erklärt sie. Micaela findet es witzig, die Teilnehmerinnen in Flirtlaune zu beobachten. Doch es gibt noch einen weiteren Grund: Die 41-Jährige gibt ganz offen zu, dass sie durchaus Interesse daran hätte, sich in dem Format nach einem jüngeren Mann umzusehen.

Ihre Vorliebe für jüngere Partner thematisiert Micaela dabei ganz offen. "Gerade jetzt, wo ich doch eher auf jüngere Männer stehe und jüngere Männer ja auch auf ältere Frauen stehen", fügt sie lachend hinzu. Dabei gesteht sie aber auch, dass sie manchmal ein wenig neidisch auf die aktuelle Generation ist. Zu ihrer Zeit hätten diese Dating-Shows noch nicht existiert: "Da gab es vielleicht nur Herzblatt oder so, wenn das noch jemand kennt." Die Zeiten hätten sich geändert, und für das Model wären Formate wie "Love Island VIP" eine willkommene Möglichkeit, das Liebesleben öffentlich zu gestalten. Vielleicht, so hofft sie, könnten die Regeln der Show eines Tages angepasst werden.

Micaela ist bekannt für ihre Offenheit und ihre direkte Art. Themen wie Dating, Beziehungen und Körperlichkeit teilt sie gerne mit der Öffentlichkeit und macht sie zum Teil ihrer medialen Präsenz. Ihre Karriere begann sie als Model, doch spätestens durch ihre Auftritte in Reality-Shows hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Dabei nutzt sie ihre Rolle als Reality-TV-Star auch, um immer wieder mit einem Augenzwinkern zu provozieren. Könnte man die charmante Berlinerin bald in einer Dating-Show sehen? Ihre Fans wären sicherlich begeistert.

Getty Images Micaela Schäfer, Juni 2024

Imago Micaela Schäfer im März 2025

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 bei der Premiere von "Love Island VIP"