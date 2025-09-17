Deshalb liebt Model Micaela Schäfer ihre ausgefallenen Looks

Realitystar Micaela Schäfer (41) sorgt so gut wie überall, wo sie aufschlägt, für ein großes Hallo – so auch kürzlich bei der Premiere der Show Love Island VIP in Köln. Das Model erschien in einem auffälligen Look, der passend zum Format ganz im Zeichen von Sommer, Sonne und Strand stand: einem Bikini-Netz-Kleid, verziert mit Muscheln, kleinen Seesternen und Seepferdchen. "Ich finde es total langweilig, wenn man immer in einem Nullachtfünfzehn-Kleid kommt, was man eben überall anziehen kann", erklärte Micaela im Interview mit Promiflash und betonte ihre große Leidenschaft dafür, sich thematisch passend zu den Events, die sie besucht, zu kleiden.

Die Vorbereitung für ihren außergewöhnlichen Look hatte Micaela akribisch geplant. Bereits um 05:30 Uhr machte sie sich aus Berlin auf den Weg nach Köln, um ausreichend Zeit für Make-up und Styling zu haben. Zwei Stunden verbrachte sie damit, sich auf das Thema des Abends – Sommer, Sonne, Strand – einzustimmen und ihr Outfit perfekt darauf abzustimmen. "Wo kann ich schon so ein Outfit tragen? Beim Einkaufen, bei der Post?", scherzte sie im Interview. Für sie sei es eine besondere Freude, ihrer Kreativität auf diese Weise freien Lauf zu lassen.

Auch bei der Partnerwahl zeigt sich Micaela, die aktuell als Single durchs Leben geht, ähnlich reflektiert wie bei der Komposition ihrer Outfits. Sie hat ein klares Beuteschema: Besonders durchtrainierte Männer, die Kampfsportarten betreiben, imponieren ihr. Einen Beschützer braucht sie trotzdem nicht, wie sie im Interview mit Promiflash verriet: Sie zeigt lieber Eigenständigkeit und Durchsetzungsvermögen, genau wie bei ihren mutigen Mode-Statements.

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 bei der Premiere von "Love Island VIP"

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 bei der Premiere von "Love Island VIP"

ActionPress Micaela Schäfer eröffnet die Berlinale 2015

