Baldiger Tourstart: Dieter Bohlen hat manchmal Texthänger

Dieter Bohlen (71) steht in den Startlöchern für seine große Arena-Tour "Jetzt oder Nie", die am 26. September in Hamburg beginnt und insgesamt neun Konzerte umfasst. Der Pop-Titan will seine Fans mit einer Mischung aus Nostalgie und Überraschungen begeistern. Besonders spannend: Seine Familie, inklusive seiner Tochter und deren Freunde, wird im Publikum sitzen, um ihn live zu erleben. "Das ist für mich wunderschön", schwärmte Dieter gegenüber Bild. Auch seine Partnerin Carina möchte ihn, wann immer möglich, begleiten. Die Fans dürfen sich auf ein Repertoire freuen, das zu 95 Prozent aus Modern-Talking-Hits besteht, inklusive "Cheri, Cheri Lady" und "Brother Louie". Hierbei erwähnt er, dass Fehler während einer Live-Tour normal seien: "Manchmal vergesse ich eine Harmonie oder Teile vom Text. 'Cheri, Cheri Lady' muss ich mir auch nach 40 Jahren noch anschauen. Aber das ist eben live."

Um fit für die Tour zu sein, hat Dieter den Sommer aktiv auf Mallorca verbracht. Der Musiker spielte jeden Tag zwei bis drei Stunden Tennis und nahm dabei fünf Kilogramm ab. "Das war wie eine Kur. Ich fühle mich richtig fit", erklärte er gegenüber dem Newsportal. Allerdings habe ihm seine neue schlanke Linie auch scherzhafte Kommentare eingebracht: "Nur sagen jetzt alle, ich sei zu dünn. Aber keine Sorge: Das esse ich mir wieder drauf." Für Dieter ist diese Tour etwas ganz Besonderes, auch wenn er über einen endgültigen Abschied nicht sicher ist. "Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache", so der Musiker.

Bereits vor einigen Monaten zeigte sich Dieter auch abseits der großen Bühnen als echter Familienmensch. Bei einem Auftritt in Kitzbühel wurde er backstage von seiner Tochter Amelie unterstützt, die ihren Vater voller Stolz begleitete. "Meine Tochter war stolz auf ihren Papa", erzählte Dieter damals Bild und berichtete, dass das Mädchen ihm nach dem Auftritt sogar ein seltenes Küsschen gab. Der Musiker geriet ins Schwärmen: "Ich liebe Amelie über alles und sie kann mit mir machen, was sie will." Besonders bedeutend war es für ihn, dass seine Tochter seinen Auftritt als "mega" empfand – sonst habe sie liebevolle Gesten von ihm oft als peinlich abgetan.

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Getty Images Dieter Bohlen, 2024 in Köln

Getty Images Dieter Bohlen, 2023