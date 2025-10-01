Große Show, leere Sitze: Dieter Bohlens neue Tour floppt

Dieter Bohlen (71) erlebt derzeit einen herben Rückschlag auf seiner "Jetzt oder Nie"-Tour: Laut OK Magazin ist kein einziges der neun geplanten Konzerte ausverkauft, obwohl die Veranstaltungsorte höchstens 7.000 Zuschauer fassen. Nicht nur, dass der Musiker vor allem Hits aus seiner längst vergangenen Modern Talking-Zeit performt, könnte ein Grund für das mangelnde Interesse der Fans sein. Auch Dieters eigene Haltung zur Musik, die er überraschend offen in einem Interview mit Frauke Ludowig (61) offenbarte, könnte den Misserfolg erklären: "Eigentlich mochte ich nie auf der Bühne stehen und Musik machen [...] Ich habe es wirklich nur für die Kohle gemacht."

Obwohl der DSDS-Juryvorsitzende in den sozialen Medien kräftig Werbung für seine Konzerte macht, scheint die Nachfrage nicht besonders hoch zu sein. Wer Dieter etwa in der Hamburger Sporthalle live sehen wollte, zahlte zuletzt nur noch 63 Euro statt ursprünglich 109 Euro für ein Ticket, für das Konzert in Essen Anfang Oktober sind Karten von 133 Euro auf 80 Euro reduziert. Wie OK Magazin weiter berichtete, würde Dieter ohnehin "auch gern mal wieder etwas Neues machen". So könne er sich durchaus ein Duett mit Schlagerstar Florian Silbereisen (44) vorstellen. Dieser hatte in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit Dieters Ex-Bandkollegen Thomas Anders (62) kollaboriert.

Auch wenn der Ansturm auf die Tour hinter den Erwartungen zurückbleibt, findet Dieter Rückhalt bei seiner Familie. Besonders seine Partnerin Carina und seine Tochter sind bei den Auftritten oft an der Seite des Pop-Titans, der kürzlich gestand, dass er gelegentlich mit Texthängern auf der Bühne zu kämpfen habe. Doch er sehe das entspannt – das gehöre zum Live-Erlebnis dazu.

Anzeige Anzeige

Imago Dieter Bohlen, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen im November 2024