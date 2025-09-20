5 Kilo weg: Pop-Titan Dieter Bohlen zieht sportlich durch

Dieter Bohlen (71) hat in nur 50 Tagen insgesamt fünf Kilogramm abgenommen und fühlt sich nun fitter und energiegeladener als je zuvor. Auf dem "One Luxury"-Jubiläumsdinner in Köln präsentierte sich der Pop-Titan selbstbewusst in Jeans und weißem Hemd mit einem schwarzen Sakko. Seine Siegespose mit erhobener Faust ließ keinen Zweifel daran: Hier steht jemand auf Erfolgskurs. "Ich habe wirklich 50 Tage lang jeden Tag zwei bis drei Stunden trainiert", verriet er Bild. Nicht nur optisch hat er sich verändert, auch beim Tennis läuft es laut eigener Aussage jetzt besser.

Seine Fans haben die Verwandlung längst bemerkt. Unter einem Instagram-Clip

, der Dieter und seine Frau Carina beim Training zeigt, häufen sich die positiven Kommentare. "Sehr guter Einsatz! Ihr seid beide in Topform!" oder "Wow, cool. Ihr zwei seid sehr diszipliniert. Respekt!", lauten zwei positive Stimmen. Auch Menowin Fröhlich (38) ließ es sich nicht nehmen, Dieter ein Kompliment zu machen: "Ich finde es so schön, dass du so fit bist."

Dieter Bohlen, der als Sänger von Modern Talking und später als "DSDS"-Juror zur Kultfigur avancierte, ist bereit für kommende Herausforderungen. Seine anstehende "Jetzt oder nie"-Tour scheint ihn zusätzlich zu motivieren, körperlich in Bestform zu sein. Schon in der Vergangenheit hat der Vater von sechs Kindern oft betont, wie wichtig es ihm ist, sich fit und jung zu fühlen. Jetzt bleibt abzuwarten, wie er sein neues Körpergefühl live auf der Bühne umsetzen wird.

