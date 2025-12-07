Enthüllt: Das hält Dieter Bohlen von Matze Knops Imitationen

Matze Knop (51) hat sich jetzt dazu geäußert, wie Prominente auf seine Imitationen reagieren – und hatte dabei im Promiflash-Interview auch direkt eine Anekdote über Dieter Bohlen (71) parat. Der Comedian erklärte, dass sich der "Pop-Titan" sogar positiv zu seinem Talent geäußert habe. "Nö, ich kenne das, ja klar. Ich finde das auch echt gut, was er da macht. Soll mal vorbeikommen", soll der DSDS-Juror gesagt haben. Der 51-Jährige betonte, dass es bislang noch keine negativen Reaktionen auf seine Parodien gegeben habe und alle stets wohlwollend reagiert hätten.

Der Entertainer, der für seine verblüffend echten Imitationen von Prominenten bekannt ist, nannte jedoch Franz Beckenbauer (†78) als Beispiel für einen Promi, der zunächst skeptisch war: "Ich habe mal gehört, dass der Kaiser Franz am Anfang nicht so sicher war, ob er es gut finden soll." Matze erklärte, dass er den Fußballstar dann persönlich kennengelernt habe, sich beide sehr sympathisch fanden und er die Parodien dann schließlich doch "cool" fand. Der Comedian verriet auch, wie viel Übung hinter seinem Handwerk steckt: "Zwischen zwei und sechs Wochen, wenn man regelmäßig übt", erklärte er über den Prozess.

Zudem entstehen für die Imitationen des Comedians mitunter hohe Kosten. So offenbarte Matze vor einigen Jahren stolz auf Instagram, wie teuer allein die Perücke war, die er für seine Dieter-Parodie anfertigen ließ. "Das gute Stück kostet übrigens ca. 2000 Euro, ist handgeknüpft und dauert bestimmt 2 Wochen in der Fertigstellung", schrieb der Entertainer damals. Auf die häufige Frage seiner Fans, wo man so eine Perücke kaufen könne, hatte der Moderator eine klare Antwort: "In keinem. Ein professioneller Maskenbildner dagegen kann sowas", erklärte der Moderator weiter.

Getty Images, Imago Collage: Musiker Dieter Bohlen und Comedian Matze Knop

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Getty Images Franz Beckenbauer, Juli 2012